سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودي، بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.56جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.56جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

12.56 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

12.56 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

12.55 جنيه للشراء.

12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى cib

12.49 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.57 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

12.49 جنيه للشراء

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

12.52 جنيه للشراء.

12.60 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو، واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أميركية، الاثنين، توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022. إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية بنسبة 61.3 بالمئة خفض سعر الفائدة في يونيو، بانخفاض عن احتمال 70.1 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية العملة في "وستباك"، "إن التباين في ديناميكيات النمو القوي للولايات المتحدة وتراجع احتمال خفض سعر الفائدة من جانب الاتحادي مقابل النمو البطيء للعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى يعني أن أي انخفاضات في مؤشر الدولار يجب أن ينظر إليها على أنها فرص شراء".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله الاثنين.

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الين الياباني بشكل طفيف إلى 151.75 للدولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 151.79.

ويعد هذا أضعف مستوى للين منذ أن وصل إلى أدنى مستوى في 34 عاما عند 151.975 الأربعاء، مما دفع اليابان إلى تكثيف التحذيرات من التدخل. وكرر وزير المالية، شونيشي سوزوكي، الثلاثاء، أنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.