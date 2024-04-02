بيطري سوهاج ينفذ 27 حملة على اللحوم ومحلات بيع الأسماك

قال الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج إن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان وأن مهمة كل طبيب بيطري هو وصول غذاء صحي وسليم لكل مواطن.



وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري أن الطب البيطري يختص بالرقابة على كل أنواع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها في كل منافذ بيع وتداول تلك الأنواع من محلات جزارة ومطاعم وسوبرماركت وفنادق ومدن جامعيه ومستشفيات ونوادي.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي أنه بناء على التعليمات المشددة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة مراقبة الأسواق بصفة دورية ومستمرة نفذ أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها بالمراكز حملات في كل أنحاء المحافظة بالإشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة.





وأكد مدير عام المديرية على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بقيادة اللواء الدكتور إيهاب صابر تعطي اهتماما كبيرا بالرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني في جميع انحاء الجمهورية .





كما أكد الدكتور أحمد حمدي على أن فرق التفتيش التابعة للطب البيطري قامت بعمل 27 حملة على اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان الكريم حتى الآن وسوف تواصل المديرية الحملات وخاصة على محلات الأسماك المختلفة ومنها الأسماك المملحة في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.





وشدد مدير عام الطب البيطري على أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومتواصل لكي تمنع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن السوهاجي.





وفي سياق آخر تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سير العمل بمستشفى المراغة المركزي، ومستشفى طهطا العام، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري لمتابعة سير العمل بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية والخدمية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

وتفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى المراغة المركزي، واطمأن على توافر أدوية الطوارئ والأمصال المختلفة بقسم الاستقبال، وتلاحظ غياب 3 من الأطباء و 3 من التمريض عن النوبتجية المكلفين بها دون تصريح مسبق، موجها بإحالتهم للتحقيق.





كما تفقد سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طهطا العام، واطمأن على تواجد الفريق الطبي النوبتجي، وانتظام العمل بالقسم وتقديم الخدمات للمواطنين، كما تفقد أقسام العنايات المركزة، وعناية الأطفال، والأشعة، والنساء، والعمليات، والصيدلية، ووحدة الحضانات " بالمستشفى، مشيرا إلى تشغيل قسم الحضانات الذي تم دعمه من قبل الوزارة أواخر فبراير الماضي، ليصبح عدد الحضانات بالمستشفى 31 حضانة، مشيداً بمستوى العمل والخدمات المقدمة، كما اطمأن على أداء، وكفاءة شبكة الغازات بالمستشفى، ومصادر الكهرباء البديلة، و كذلك نظام التكييف المركزي بالمستشفى .