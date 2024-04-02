اليوم.. طقس حار ومشمس.. والقاهرة تسجل 31

طقس حار ومشمس مع بداية يوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل من المتوقع أن يشهد أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهاراً أما ليلا وفي الصباح الباكر تظل الأجواء لطيفة .

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم 2-4-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم بعدد من المدن والمحافظات..

درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 24

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 18 و 32

درجة الحرارة في المنصورة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 31

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 23

درجة الحرارة في بورسعيد .. 20 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 32

درجة الحرارة في السويس .. 19 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 27

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 26

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 30

درجة الحرارة في نخل .. 17 و 27

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 22

درجة الحرارة في الطور .. 19 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 18 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 25

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 30

درجة الحرارة في الغردقة .. 20 و 30

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 32

درجة الحرارة في الفيوم .. 16 و 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 32

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و 33

درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 34

درجة الحرارة في سوهاج .. 18 و 34

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 35

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 20 و 36

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 18 و 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 20 و 36

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 31

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 26

درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 27