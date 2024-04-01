يمكنك الآن استخدام ChatGPT من دون حساب

يوم الاثنين، بدأت OpenAI في فتح ChatGPT للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب. ووصفت هذه الخطوة بأنها جزء من مهمتها المتمثلة في "إتاحة أدوات مثل ChatGPT على نطاق واسع حتى يتمكن الأشخاص من تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي". كما أنه يمنح الشركة المزيد من بيانات التدريب (لأولئك الذين لا يختارون الاشتراك) وربما يدفع المزيد من المستخدمين إلى إنشاء حسابات والاشتراك للوصول الفائق إلى GPT-4 بدلاً من نموذج GPT-3.5 الأقدم الذي يحصل عليه المستخدمون المجانيون.

لقد اختبرت إمكانية الوصول الفوري، والتي - كما تم الإعلان عنها - سمحت لي ببدء سلسلة محادثات GPT-3.5 جديدة دون أي معلومات تسجيل دخول. معيار chatbot "كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟" تظهر الشاشة، مع أزرار اختيارية للتسجيل أو تسجيل الدخول. على الرغم من أنني رأيت ذلك اليوم، إلا أن OpenAI تقول إنها توفر الوصول تدريجيًا، لذا تحقق مرة أخرى لاحقًا إذا لم ترى الخيار بعد.

تقول OpenAI إنها أضافت ضمانات إضافية للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب، بما في ذلك مطالبات الحظر وإنشاء الصور في فئات أكثر من المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول. عندما سئل عن مزيد من المعلومات حول الفئات الجديدة التي تحظرها، أخبرني متحدث باسم OpenAI أنه أثناء تطوير الميزة، أخذ في الاعتبار كيف يمكن لمستخدمي GPT-3.5 الذين قاموا بتسجيل الخروج أن يقدموا تهديدات جديدة.

وأضاف المتحدث أن الفرق المسؤولة عن اكتشاف وإيقاف إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد شاركت في إنشاء الميزة الجديدة وسيتم تعديلها وفقًا لذلك في حالة ظهور تهديدات غير متوقعة. وبطبيعة الحال، فإنه لا يزال يحظر كل ما يفعله للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، كما هو مفصل في واجهة برمجة تطبيقات الإشراف الخاصة به.

يمكنك إلغاء الاشتراك في التدريب على البيانات للمطالبات الخاصة بك عندما لا تكون مسجلاً للدخول. للقيام بذلك، انقر فوق علامة الاستفهام الصغيرة الموجودة على يمين مربع النص، ثم حدد الإعدادات وأوقف تشغيل مفتاح التبديل "تحسين النموذج للجميع".

تقول OpenAI أن أكثر من 100 مليون شخص في 185 دولة يستخدمون ChatGPT أسبوعيًا. هذه أرقام مذهلة بالنسبة لخدمة عمرها 18 شهرًا من شركة لم يسمع عنها كثير من الناس منذ عامين. تمنح خطوة اليوم أولئك الذين يترددون في إنشاء حساب حافزًا لتجربة برنامج الدردشة الآلي الذي يغير العالم، مما يعزز هذه الأرقام بشكل أكبر.