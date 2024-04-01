تستأنف محكمة جنايات شبرا بمحافظة القليوبية ، غدًا الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين لاتهامهم جميعا بتزوير محررات رسمية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

غدًا .. محاكمة 10 متهمين لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم أبازيد، ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2893 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، المقيدة برقم 71 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهميم "محمود ش س"، 22 سنة - ميكانيكي ومقيم بعزبة رستم شبرا الخيمة ثان، و"شعبان س خ"، 60 سنة، بالمعاش، ومقيم الساحل القاهرة، و"أحمد س أ"، 52 سنة - سائق ومقيم بعزبة إبراهيم بك شبرا الخيمة ثان، و"هشام م إ"، 55 سنة - بدون عمل ومقيم بولاق القاهرة، و"أحمد ح م"، 53 سنة - بدون عمل ومقيم بعزبة عثمان شبرا أول القليوبية، و"نور ف م"، 40 سنة، وبدون عمل ومقيم المرج القاهرة، "محمود ص ع"، 50 سنة - بدون عمل ومقيم أول السلام القاهرة، و"حسام ح س"، 47 سنة - ومقيم دار مصر الشروق القاهرة، و"فادي ي"، 53 سنة عامل ومقيم الزيتون القاهرة، و"عادل ف ي"، 30 سنة، عاطل، لأنهم في تاريخ سابق على المحضر بدائرة قسم شرطة شبرا ثان.

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين من الأول حتى الثالث وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القليوبية، ارتكبوا تزوير محررات رسمية وهي إفادة منسوب صدورها للمجلس القومي للمرأة وإفادات منسوب صدورها لمكاتب تأمينات (المرج ، الموسكي ، شبرا مصر)، وشهادة مؤهل دراسي منسوب صدورها لإدارة الساحل التعليمية مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين، وشهادة مؤهل دراسي بكالوريوس في الآثار قسم الآثار الإسلامية بنظام التعليم المفتوح منسوب صدورها الجامعة القاهرة كلية الآثار وشهادة مؤهل دراسي ماجيستير في السمعيات منسوب صدورها لكلية الطب جامعة الإسكندرية وسجل تجاري منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة جهاز تنمية التجارة الداخلية مكتب القليوبية بطريق الاصطناع الكامل.

محاكمة المتهم بتزوير العملة في منطقة الموسكي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بتزوير العملة في منطقة الموسكي إلى جلسة 7 مايو للحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وأسلام شحاتة.

محاكمة المتهم بتزوير العملة في منطقة الموسكي

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة تزوير عملة في الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 678 لسنة 2024 جنايات الموسكي والمقيدة برقم 995 لسنة 2024، وسط البلد، عن قيام المتهم «مصطفي رجب»، بالتزوير في عملات مصرية وأخري اجنبية خارج المصرف، بالسوق السوداء على الفور وابلغوا رجال المباحث وتم القبض على المتهمين بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة

محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة مسنة في مدينة نصر أول

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين،تاجيل محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة مسنة في مدينة نصر أول إلى جلسة 4 أبريل المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب و حسنين زهران و مروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة هتك عرض سيدة في مدينة نصر.