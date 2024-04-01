مقيد اليدين.. العثور على جثة شاب داخل كمبوند بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب في كمبوند بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

العثور على شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب في كمبوند بمنطقة أكتوبر

تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن حارس عقار عثر على الشاب مقيد القدمين بقطعة قماش وبه إصابات بالغة وتوفى متأثرا بإصابته.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الشاب تم التعدي عليه وإصابته ثم تقيده وإلقائه في مكان العثور عليه، حيث تبين وجود آثار تقييد وتعذيب بأماكن متفرقة في الجسد.

العثور على شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب في كمبوند بمنطقة أكتوبر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بورود بلاغا من حارس عقار بالعثور على جثة شاب مقيد وبها آثار تعذيب، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وفى سياق منفصل قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، بمعاقبة المتهم "س.ع.ص" عاطل بالإعدام شنقا فيما أسند إلى المتهم، لاتهامه بالتعدى على المجني عليها ابنة زوجته واغتصبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة بعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

عاطل يغتصب ابنة زوجته في الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل، حال كونه زوج والدتها المجني عليها "م.م.ع" 17 سنة، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح،وهددها بالقتل، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم.