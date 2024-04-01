المداح الحلقة 23 ..«مليكة» تنتقم من حمادة هلال وجدارية الموت تثير الرعب

شهد مسلسل المداح الحلقة 23 "أسطورة العودة" أحداثا مثيرة واشتعال الحرب بين الخير والشر لبطل العمل صابر المداح (حمادة هلال).

بدأت أحداث المداح الحلقة 23، بدخول حسن سلام (خالد سرحان) شقيق صابر المداح في حالة انهيار تام بعد خطف ابنه واتهامه بقتله، ثم يتعرض حسن ووالدته (حنان سليمان) للعنة المس من الجنية مليكة انتقاما من صابر المداح، وتظهر مليكة للمداح وتخبره عن انتقامها منه من خلال شقيقه ووالدته، فيدخل صابر في حالة من اليأس بسبب هذه الأحداث.

تبدأ كاسيا (مي سليم) مديرة شركة السوشيال ميديا، حملات لتلميع صورة الدكتور سميح الجلاد المعالج الروحاني الشهير (فتحي عبدالوهاب)، كما تشهد الأحداث كشف هوية الشخص المجهول الذي ينتج فيديوهات ضد سميح الجلاد، وهو عمر (أحمد كمال أبورية) الذي يعمل موظفا في شركة مي سليم.

كما يتم خلال أحداث مسلسل المداح الحلقة 23، سرقة مخزن زين (محمد عز) الذي يحتوي على الآثار الفرعونية التي سرقها زين، وسط تساؤلات بهوية السارق المجهول.

وتنتهي أحداث مسلسل المداح الحلقة 23 بزيارة صابر المداح لسيدة تعاني من مشاكل غريبة في منزلها، ويكتشف أن هذه المشاكل ناتجة عن جدارية غامضة تحمل شعار الجنية مليكة، تسببت في موت زوجها وإصابات متعددة لكل من شاهدها، وتتحول اللوحة إلى سيول من الدماء في مشهد مثير وغامض تكشفه الحلقات الجديدة من المسلسل.



مسلسل المداح “أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 23، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر .

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .