تكريم الأمهات المثاليات بالبحر الأحمر

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم، احتفالية عيد الأم، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع إعلام الغردقة، لتكريم 11 أمًّا مثالية علي مستوي المحافظة ، وذلك بحضور المستشار العسكرى للمحافظة واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ورجال الدين والعديد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

أكد السكرتير العام المساعد فى حديثه مع الأمهات على أننا نحمل جميعا رسالة تقدير وإجلال واحترام لجميع السيدات ، مشيرا إلى أننا لا نمتلك ما يوفي للام حقها ، حيث إن الأم هي عمود الأسرة المصرية ، وهي منبع العطاء بلا حدود و نهر حنان متدفق تسعي دائما لكي تشمل الجميع بعطائها وحنانها برغم ما تواجهه من صعوبات.

وفي ذات السياق أكد سليمان على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار، مقدمًا تحية لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات البحر الأحمر بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع قائم على الترابط والعطاء والعمل، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بملف المرأة انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا الا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني ، وذلك من خلال دعم وتمكين المرأة المصرية لتكون محورا أساسيا في كافة محاور خطة التنمية الشاملة تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

ومن ناحية أخرى أكدت حسناء أحمد إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب ، مؤكدة علي دور الأمهات الفعال في المجتمع المصري، وتقديم الدعم والرعاية لهن بما يساعدهن على أداء دورهن علي أكمل وجه.

الأمهات المثاليات بالمحافظة

يذكر أن الأمهات المثاليات بالمحافظة هن ابتسام حمدي احمد الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة و صباح محمد عبد الوهاب الام المثالية الثانية للمحافظة و سميرة بشاري محمد الام المثالية من ذوي الهمم و مني ياسين يوسف الام المثالية لإبن من ذوي الهمم علي مستوى المحافظة و ايزيس ملك يوسف الأم المثالية على مستوى مدينة الغردقة ، فاطمة جاد الرب ياسين الام المثالية علي مستوي مدينة رأس غارب ، سهير عبد الحق السبعي الأم المثالية على مستوى مدينة سفاجا ، امال صابر محمود محمد الام المثالية علي مستوى مدينة القصير ، فوزية محمود صالح الأم المثاليه على مستوى مدينة مرسى علم ، مريم حسين موسي الام المثاليه على مستوى مدينة الشلاتين ، زينب خضر النور الأم المثالية على مستوى مدينة حلايب .