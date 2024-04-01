مخاوف داخل ريال مدريد من صفقة مبابي

بعد فترة طويلة من الانتظار، من المتوقع أن يتم حسم قضية انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بشكل نهائي في صيف عام 2024 بعد انتهاء عقده، مع باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال مبابي، من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، إلى حدوث تطورات كثيرة داخل غرفة تبديل الملابس داخل السانتياجو برنابيو.

وتؤكد التقارير الواردة من فرنسا وإسبانيا أن مهاجم الفرنسي، قد اتفق نهائيًا على التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات مع المرينجي.

مشاركة فينسيوس بنفس مركز مبابي

ومع ذلك، سيكون من الصعب على مدريد استقبال مبابي بدون مشاكل، بسبب عدة عوامل من بينها المركز الذي يلعب فيه، حيث يوجد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

منذ انتقال فينسيوس إلى ريال مدريد من فلامنجو البرازيلي في عام 2018، نجح في تأكيد هويته ومهاراته الفنية، التي تطورت على مر السنين، بعدما خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق.

مبابي وفينسيوس

كتب البرازيلي التاريخ مع النادي الملكي، بتسجيل الهدف الذي منحهم لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2022، بتسجيله في مرمى ليفربول.

ويشارك فينيسيوس في مركز الجناح الأيسر مثل مبابي، فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى تغيير موقع أحدهما، من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مما قد يؤدي إلى وجود أزمة.

ولا يمكن تجاهل واحدة من المشاكل التي يواجهها فريق ريال مدريد، وهي وجود ثلاثة لاعبين برازيليين في خط الهجوم، الذين يتمتعون بصداقة وثيقة، وهذا قد يخلق عناصر التنافس بينهم وبين المهاجم الفرنسي.

بالإضافة إلى فينيسيوس، يتواجد البرازيلي رودريغو جوس معه، وسينضم إليهم خلال الصيف القادم زميلهم الصاعد الآخر إندريك.

وجود العديد من المواهب في خط الهجوم

ولا يمكن تجاهل أحد المشاكل وهو لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي كان هداف الفريق في هذا الموسم، ومدى تأثير وصول مبابي إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" على أداءه التهديفي.

بالإضافة إلى وجود العديد من اللاعبين الموهوبين، مثل مبابي وفينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام وإندريك ودياز وجولر، والضرورة فقط لاختيار ثلاثة منهم للعب في المباريات.

فينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام

يواجه مبابي أزمة مع المدرب لويس إنريكي، والتي تتعلق بتكرار استبداله، قد تكون متوقعة في ريال مدريد، نظرًا لتمتع الفريق الملكي، بمدرب متمرس في قيادة النجوم والتحكم فيهم، وهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تحذيرات خوان لابورتا

ذكر أن خوان لابورتا رئيس برشلونة وصف قدوم مبابي المتوقع إلى ريال مدريد بأنه سيثير الكثير من المشاكل والأزمات وسيشوه غرفة خلع ملابس النادي الأبيض.

على الرغم من استفزاز الغريم التقليدي بهذه التصريحات، إلا أن صفقة مبابي ظلت هدفًا لجماهير ريال مدريد نظرًا لقدراته الفنية الاستثنائية كهداف لكأس العالم 2022.