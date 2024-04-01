قنا| الضرائب العقارية تُطبق الإيصال الإلكتروني ضمن ميكنة المصلحة

استعراض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددًا من الضوابط المالية وآلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني كأحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب.

واستقبل المحافظ، اليوم الإثنين، نصر سيد مصطفى، وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، حيث تم التأكيد على التعاون المستمر بين محافظة قنا ومصلحة الضرائب العقارية، في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

زيادة الوعي الضريبي:

أوضح نصر سيد مصطفى، وكيل وزارة الضرائب العقارية، أن القطاع نجح فى تطوير منظومة العمل الإداري والقضاء على المعوقات كافة التي تعترض العمل فنيًا وماليًا وإداريًا.

وأضاف إنه يتم العمل على إنشاء منظومة بيانات حديثة تهدف إلى مواكبة التحديث والتطوير، لإعطاء المعلومات عن الضريبة العقارية بسهوله ويسر .

وزيادة الوعي الضريبي لدى المأموريات والممولين المتعاملين معها لمد جسور الثقة بينهما مما ينعكس بآثار ايجابيه لصالح العمل و زيادة الالتزام الطوعي للممولين، من خلال عقد دورات توعيه عن الضريبة العقارية.



تطوير مقر الضرائب العقارية:

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور شريف حازم، مساعد وزير المالية، أول مارس الماضي، مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة مساكن عثمان، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتقع مصلحة الضرائب على مساحة 1500 متر مربع، وتضم منطقة الضرائب العقارية، مأمورية عوائد قنا، منطقة الضرائب العامة.

والمبنى مزود بأحدث منظومة للحماية المدنية، وكافة متطلبات الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى منظومة مراقبة الكترونية على أحدث طراز.

فضلًا عن إضاءة المبني بكشافات موفرة لترشيد واستهلاك الطاقة، لتيسير تقديم الخدمات الضريبة لابناء محافظة قنا.

وبيّن وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، أن تطوير مصلحة الضرائب، يأتي فى إستراتيجية تحديث البنية التحتية والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

وتأسست مصلحة الضرائب العقارية سنة 1883 ميلادية، وهي تعد أقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارًا، إذ تغطي 6 آلاف قرية ونجع وناحية، بالإضافة إلى المدن والمراكز فى محافظات الجمهورية.