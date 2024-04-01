إياد نصار : أعترف بغبائي في التكنولوجيا زوجتي هي إضاءة حياتي

حل الفنان إياد نصار ضيفًا في أحد البرامج الإذاعية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الإسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى علاقته بالتكنولوجيا .

وقال إياد نصار إن عمله هو الجزء الأهم مشاركته مع الجمهور خاصة في زمن السوشيال ميديا، وأحيانا ينشر صورا مع الأصدقاء واللحظات المميزة لكن أسرته تظل بعيدة تماما.

وأعترف إياد نصار بعدم معرفته بفنون التعديل على الصور قائلا:"أعترف بغبائي في التكنولوجيا ومبعرفش أعمل ايديت للصور".

وأوضح إياد نصار تفاصيل في شخصيته قائلا:"مبحبش أبرر لنفسي ولو حد خد مني موقف وأنا مش فاهم مبتكلمش ولا بسأل مالك وبكون محايد ولو حاجة متعلقة بالشغل بكون متأكد إن الحق هيظهر".

ووصف إياد نصار الصورة النمطية عن الغير بأنها استسهال وفخ نقع فيه ومع تطورنا إنسانيا بندوك إنه ده غلط.

وتحدث إياد نصار عن زوجته قائلا:"مراتي عاملة لي إضاءة مهمة في حياتي ومساعداني في شغلي وفهماني لدرجة إن لما بتلاقي صفة غريبة فيا بتعرف إنه ده مش أنا وبتستناني أرجع".



واستطرد إياد نصار قائلا:"أنا بتكسف أعمل لايك وشير لإشادة بيا وأنا منظم بأفكاري بس فوضوي في أجزاء تانيه من حياتي زي السفر والخروج أو على مكتبي وقت القراءة".

وقال إياد نصار إنه فرد من أسرة كبيرة مكونة من ٨ أخوة وأخوات موضحا:" الوالد والوالدة ربونا على الحنية رغم بساطتهم".

آخر أعمال إياد نصار

يذكر أن الفنان إياد نصار، شارك في الماراثون الرمضاني الحال من خلال مسلسل “صلة رحم” وشاركه بطولته الفنانة يسرا اللوزي .

شخصية إياد نصار في صلة رحم

ويقدم اياد من خلال العمل شخصية دكتور حسام وهو طبيب تخدير، يقيم في إحدى الأحياء الشعبية المعروفة ومتزوج من يسرا اللوزي، ويستمر طوال حلقات المسلسل في مواجهة الأزمان والمشكلات التي تجمعه مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وضمن إطار درامي اجتماعي مشوق، حول ما إذا كانت قضية تأجير الأرحام بين الحرام والحلال.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.