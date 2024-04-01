استمرار أعمال سحب المياه في السويس ولجان للكشف على حالة المنازل المتضررة

بعد انهيار جسر ترعة السويس

لليوم الثاني على التوالي تواصل الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية أعمال سحب المياه من داخل عزبة الكوبانية والتي غمرتها المياه عقب انهيار جسر ترعة السويس والذي وقع فجر أمس الأحد.وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن الإجراءات مستمرة على مدار الساعة دون توقف لاحتواء تبعات حادث سقوط جسر عزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على مدار ال24 ساعة الماضية بالدفع ب ٣ ماكينات كبوتة كبيرة ومحطة غاطس متنقلة و٢بدال لسحب المياه من المناطق المتضررة جراء الحادث.

وأمر محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من مديرية الاسكان ومركز ومدينة الإسماعيلية لمراجعة حالة المنازل بقرية عين غصين المتضررة من جراء الحادث وبيان مدى صلاحيتها للسكنى.

فيما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني بتوزيع وجبات إفطار وسحور ووجبات جافة وكراتين سلع غذائية رمضانية للمتضررين من حادث انهيار جسر ترعة السويس وكذلك توزيع البطاطين ومياه الشرب النقية لهم .وجاري استمرار توزيع الوجبات لليوم الثانى على التوالى للأسر المتضررة.

وانهار فجر الأحد جسر ترعة السويس في الجهة المواجهة لعزبة الكوبانية بالإسماعيلية مما تسبب في إغراق مئات الأفدنة الزراعية والمنازل بالعزبة وعلى مسافة ما يقرب من 4 كيلو.ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وقالت المحافظة في بيان لها إن عدد المتضررين يقدر بنحو 120 أسرة فضلا عن مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية المثمرة بالمانجو والقمح والفراولة.

ولا يزال التيار الكهربائي منقطع عن العزبة حتى الآن تحسبا لوقوع مس كهربائي بسبب غمر المياه للأراضي.وقضى أهالي الكوبانية والمناطق المجاورة لها ليلة مظلمة حاولوا خلالها تحت كشافات أجهزة المحمول للبحث عن أمتعتهم.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الجهات التنفيذية في التعامل مع حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بعين غصين.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار متابعة التنسيق بين كافة الجهات بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتواجد الميداني لمسئولي مديرية الزراعة ومسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة لمتابعة تداعيات الموقف واستمرار تقديم الدعم للأسر المتضررة.