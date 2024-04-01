225 مليار جنيه .. 10 سنوات تطوير للسكك الحديدية في مصر

شهدت السكك الحديدية في مصر العديد من الإنجازات الكبرى التي طورت وحدثت القطاع بصورة كبيرة، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.



من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1,2 مليون راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 8 مليون طن سنويا عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري )، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

تطوير الوحدات المتحركة :

تم توريد عدد 190 جرارًا جديدًا GE من إجمالي عدد 260 جرارًا مخططًا توريدها وإعادة تأهيل

عدد 66 جرار من إجمالي 172 جرارًا مخططً إعادة تأهيلها. تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، ودخلت جميعها الخدمة. تم توريد عدد 879 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو

من شركة جانزمافاج المجرية. تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها. تم توريد عدد 449 عربة من إجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

تطوير البنية الأساسية :

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

تطوير المزلقانات:

تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 692 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة.

تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1344 كم وعدد 2080 مفتاح بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.

جار تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم وعدد 810 مفتاح.

تطوير المحطات :

تم الانتهاء من تطوير عدد 300 محطة.

جاري العمل في تطوير عدد 122 محطة.

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :

تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .

مشروعات تطوير نظم الإشارات

يهدف التطوير إلي تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني

بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات علي خطوط

السكك الحديدية حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي 5 خطوط رئيسية علي الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100 % وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%

وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم بنسبة تنفيذ 93,5 % وخط بنها – بورسعيد

بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 88 % وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم

بنسبة تنفيذ 31 % ) .

تطوير الورش الإنتاجية :

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة

وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .

تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز ) .

تنمية العنصر البشري :

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة .

تم تخريج عدد 445 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالكلية الحربية بالإضافة إلي تخريج عدد 4843 فني وقائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر وجاري اجراءات الاختبارات لتعيين عدد 750 تكنولوجي بالتنسيق مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة

ثالثاً : في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي

تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس

الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق

بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية .

وفي إطار هذه الخطة تم وجاري تنفيذ المشروعات الاتية :

افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه

وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلي 105 كم . إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1,3 مليار جنيه

والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام " ) . الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات وحتي إمبابة شمالاً وجاري انهاء المسافة حتي جامعة القاهرة جنوباً بطول اجمالي للمرحلة 17,7 كم وعدد 15 محطة . الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه . توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه ودخول 28 قطار منها إلي الخدمة . جاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم

وعدد 16 محطة . جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والخط الثالث

( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم . جاري تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56,5كم وعدد 22 محطة . جاري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة .

توطين صناعة النقل :

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي :