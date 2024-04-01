بتكلفة 2 تريليون جنيه .. انجازات وزارة النقل في 10 سنوات

انجازات عديدة شهدها قطاع النقل في مصر منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد ، وقد كان لمشروعات البنية التحتية - وعلي رأسها مشروعات النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات .

وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري ) ، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

أولاً : في مجال الطرق والكباري

المشروع القومي للطرق :

يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق

وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية

وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الإختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .

تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجاري العمل في 700 كم ، كما تم التخطيط لتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها

بتكلفة 110 مليار جنيه وجاري العمل في 1600 كم ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها :

مشروعات الإنشاء

إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ( المرحلة الأولي بطول 10 كم ) وتكلفة 1 مليار جنيه . إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم ) وتكلفة 980 مليون جنيه . إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليار جنيه . إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم وتكلفة 4,4 مليار جنيه . إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم وتكلفة 420 مليون جنيه . إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه . إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه . إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم وتكلفة 4,2 مليار جنيه . انشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 38 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

مشروعات التطوير

تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه والمسافة من ادفو الي اسوان بطول 87,5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه . تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه . تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه . تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه . تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم وتكلفة 2,9 مليار جنيه . تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة 11,2 مليار جنيه . تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه . ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه . تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم وتكلفة 2,5 مليار جنيه . تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق

بطول 88 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه . تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتي كم 101 بطول 80 كم وتكلفة 2 مليار جنيه تطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا / نويبع بطول 131 كم وتكلفة 890 مليون جنيه . تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم وتكلفة 8 مليار جنيه . تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه . تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه . تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الاولي بطول 27 كم ) وتكلفة 334 مليون جنيه .

محاور النيل :

يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .

تم التخطيط لإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل

72 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014. تم انجاز عدد 14 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط – شمال الاقصر ) ليصبح الإجمالي 52 محور. جاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 11 محور جديد ( بديل خزان اسوان – دراو – الفشن –

أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ومن المخطط انشاء 9 محاور جديدة اخري ( كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ) .

الكباري العلوية والأنفاق :

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق

مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات

أعلي الرياحات بديلاً للمعديات .

تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق . تم إنجاز 945 كوبري / نفق بتكلفة 132 مليار جنيه وآخرها 5 كباري اعلي المزلقانات ( المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص و الصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية ) و 3 كباري علوية بطريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان ) .

الطرق المحلية داخل المحافظات :

في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات

وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين .

تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات منها حوالي ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق ، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون ارباك لحركة المرور ، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية ، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون ومما يجعلها صديقة للبيئة.

والجدير بالذكر أن تلك التقنيات والمعدات الحديثة في انشاء وصيانة الطرق قد دخلت الخدمة بمصر في عهد السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات شخصية من فخامته

نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة الغير مسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية

والتي تحققت بعد انجاز المشروع القومي للطرق.

طرق مبادرة حياة كريمة :

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز في نطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة .

تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 500 كم

منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا .

ثانياً : في مجال السكك الحديدية

تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة

ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات

حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1,2 مليون راكب / يوم عام 2014

إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و 2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 8 مليون طن سنويا عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

تطوير الوحدات المتحركة :

تم توريد عدد 190 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل

عدد 66 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها . تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، ودخلت جميعها الخدمة . تم توريد عدد 879 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو

من شركة جانزمافاج المجرية . تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها . تم توريد عدد 449 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف .

تطوير البنية الأساسية :

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

تطوير المزلقانات :

تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 692 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .

تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1344 كم وعدد 2080 مفتاح بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات .

جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم وعدد 810 مفتاح .

تطوير المحطات :

تم الإنتهاء من تطوير عدد 300 محطة .

جاري العمل في تطوير عدد 122 محطة .

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :

تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .

مشروعات تطوير نظم الإشارات

يهدف التطوير إلي تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني

بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات علي خطوط

السكك الحديدية حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي 5 خطوط رئيسية علي الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100 % وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%

وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم بنسبة تنفيذ 93,5 % وخط بنها – بورسعيد

بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 88 % وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم

بنسبة تنفيذ 31 % ) .

تطوير الورش الإنتاجية :

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة

وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .

تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز ) .

تنمية العنصر البشري :

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة .

تم تخريج عدد 445 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالكلية الحربية بالإضافة إلي تخريج عدد 4843 فني وقائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر وجاري اجراءات الاختبارات لتعيين عدد 750 تكنولوجي بالتنسيق مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة

ثالثاً : في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي

تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس

الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق

بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية .

وفي إطار هذه الخطة تم وجاري تنفيذ المشروعات الاتية :

افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه

وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلي 105 كم . إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1,3 مليار جنيه

والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام " ) . الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات وحتي إمبابة شمالاً وجاري انهاء المسافة حتي جامعة القاهرة جنوباً بطول اجمالي للمرحلة 17,7 كم وعدد 15 محطة . الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه . توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه ودخول 28 قطار منها إلي الخدمة . جاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم

وعدد 16 محطة . جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والخط الثالث

( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم . جاري تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56,5كم وعدد 22 محطة . جاري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة .

توطين صناعة النقل :

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي :

التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع - .... ) ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب . التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف . التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة اولى والتوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التي تعمل حالياً على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج وقد قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى مع شركة أم أو تى للإستثمار والتنمية ( الذراع الإستثمارى لوزارة النقل ) لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ كافة أعمال المكونات الداخلية المطلوبة مستقبلاً لكافة أنواع عربات وقطارات السكك الحديدية

وإستلمت الشركة الموقع بأحد الهناجر في أبو راضى وتقوم بتجهيزه حالياً طبقاً لخطة الشركة الإنتاجية كما قامت الشركة بالتعاقد على توريد المعدات المطلوبة للمصنع

ومن المخطط وصولها في مايو 2024 . التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف على مساحة (8) فدان . التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد ( 40 ) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث و جارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد ومن المخطط نهو في أكتوبر 2024 . التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية

تصل إلى 80 %. التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا . التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً .

رابعا : في مجال الموانئ البحرية

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات .

قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية

في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة و هذه الممرات

( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور ).

تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة

بالاضافة الي 10 مليونحاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا .

وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية

من أهمها

ميناء الإسكندرية الكبير :

تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه . تم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع . تم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير "

( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) . جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه. جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر

وتكلفة 3,14 مليار جنيه . جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه . جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان وتكلفة 2 مليار جنيه .

ميناء دمياط :

تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه . تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي

بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه . جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه . جاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة 270 الف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه .

موانئ البحر الأحمر :

تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه . تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه . تم انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه . تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه . جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 الف م2 بتكلفة 2,6 مليار جنيه جاري انشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه .

ميناء السخنة :

جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية و ساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .

ميناء العريش البحري :

تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3,665 كم

جاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 1 ) بطول 250 متر .

جاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 2 ) بطول 1000 متر .

مخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 متر .

تم الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي الشمالي بطول 1250 متر وحاجز الأمواج الشرقي بطول 250 متر .

ميناء جرجوب البحري :

تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 . تم الإنتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر . تم الإنتهاء من إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و 670 متر . تم الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر . جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر .

ميناء برنيس البحري :

تم الإنتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة ) .

تم الإنتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر .

ميناء شرق بورسعيد :

تم إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم وجاري التخطيط لإنشاء أرصفة بطول 5 كم .

تم تنفيذ اول عملية تزود بالوقود الاخضر يوم 22 اغسطس 2023 .

تم الاعلان عن انشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاوياتSCCT

ميناء أبوقير البحري :

الميناء الحالي بأطوال أرصفة 1,4 كم وعمق 12 متر . تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10,1 كم وأعماق تتراوح من 17 حتي 22 متر ( أقصي عمق لميناء بحري في العالم ) وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي اطوال 9400 متر .

تم تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية

علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت

علي النحو الآتي :

رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC .

ميناء شرق بورسعيد :

المشغل العالمي A.P.Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK .

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية :

المشغل العالمي CMA Terminal بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM .

محطة حاويات بميناء السخنة :

المشغل العالمي CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO وموانئ دبي العالمية .

محطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط :

المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالمياً HAPAG LOYID

محطة حاويات بميناء أبوقير :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالمياً EVERGREEN

محطة سفاجا 2

مجموعة موانئ ابو ظبي

خامساً : في مجال المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية :

يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات

بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة

نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

قامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 30 ميناء جاف ومنطقة لوجستية

علي مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان –

بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية – المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ) .

وفي هذا الإطار تم الآتي :

تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية . تم اسناد انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة MSC العالمية . تم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري علي مساحة 21 فدان . تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ليبي ( الرائد للإستشارات الهندسية –

شركة الساعد للأعمال الهندسية ) لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم بتاريخ 7/ 11 /2023 ضمن فاعليات مؤتمر TransMEA2023

لتقديم العرض الفني والمالى الكامل لتشغيل الميناء خلال شهرين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبريس لإنشاء وادارة وتشغيل

الميناء الجاف في برج العرب. تم التعاقد مع شركة سامكريت كمستثمر ومطور عقارى لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية و تم نهو أعمال الجسات والدراسات وتم نزول الشركة لموقع العمل. جاري طرح انشاء مجموعة من الموانئ البرية والجافة علي المستثمرين في مزايدة بنظام المظاريف المغلقة ومن اهمها ( السلوم - السادات – الفيوم الجديدة – قسطل – ارقين ) .

وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً :

تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق . جاري تطوير ميناء طابا البري بتكلفة 129,8 مليون جنيه .

سادساً : في مجال النقل النهري

يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، وفي هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها:

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من

هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، وفي هذا الإطار تم الاتي :

الإنتهاء من إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلي ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية

جاري اعمال حماية الجوانب وتكريك ترعة النوبارية في المسافة من كم صفر الي كم 100 .

تم الانتهاء من رفع كفاءة هويس كم 100 وجاري رفع كفاءة هويس كم 61 الخطاطبة