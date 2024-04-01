مدير تعليم نجع حمادي يتابع أعمال فريق تقييم الجودة

تابع عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، أعمال فريق تقييم الجودة والاعتماد بمدرستي نجع موسى الابتدائية، ويوسف عبد الستار الإعدادية بالرئيسية، يرافقه الأستاذ عبدالرحمن نجيب محمد مدير التعليم الابتدائي، والأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالمتابعة المستمرة للمدارس التابعة للإدارة.

وأوضح عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن الجودة في التعليم هي عبارة عن الاهتمام بطرق التعليم الفعالة التي تقوم على دعم قدرات الأشخاص المتعلمين وتنمية وتطوير المواهب الداخلية لهم، من أجل تقديم العون والمساعدة لهم على اكتساب والحصول على المعارف الضرورية والمهمة لذلك، ومجموعة المهارات العملية، والسلوك التطبيقي الذي يتلاءم مع تطورات ومتغيرات العصر.

و أضاف وزيري، لقد حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإنجازات المهمة في مجال التعليم خلال الفترة من عام 2014 وحتى 30/ 6/ 2023، وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة بهدف تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته.

وتابع مدير عام الإدارة، تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، و مستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم و المتدرب القادر على التفكير و المتمكن فنيا و تقنياً وتكنولوجيا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، و مستنير، ومبدع، ومسئول، ويقبل التعددية، يحترم الاختلاف، يفخر بتاريخ بلاده، و شغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وعلى صعيدا متصل كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، الطلاب الفائزين بالمركز الأول بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية والفائزين بالمركز الثاني بمدرسة الاميرية الإعدادية في مسابقة أوائل الطلبه في موسمها الثالث للعام (2023 – 2024) تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا واحلام محمود موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية ومتابعة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، كما شمل التكريم موجهي ومشرفي المسابقة ومديري المدرستين ومشرفي الطلاب، جاء ذلك بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء و هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة .

وأشاد مدير عام الإدارة بمسابقة أوائل الطلبة التي تقام للعام الثالث على التوالي وسط إقبال كبير من الطلاب.

مشيرا إلي أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتعزيز روح التنافس المبنية على معايير تتميز بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتعزيز من قيمة المنافسة الشريفة فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

من جانبه أعرب قاصد عن خالص تهانيه القلبية الي الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، كما قدم شكره لأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة ولجنة التقييم، لجهودهم في إتمام المسابقة علي أكمل وجه وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بالإدارة وقياداتها ، مشيرا إلي أن لجنة الإشراف علي المسابقة تكونت من موجه أول التربية الاجتماعية و معاونوه ، ومدير التعليم الإعدادي والعلاقات العامة والإعلام ، مقدما شكره الي إدارة مدرسة ابوتشت الإعدادية المشتركة التي استضافت فعاليات المسابقة يُشار إلى أن ثمانية فرق شاركت في منافسات مسابقة أفضل الطلاب، يمثلون المدارس الإعدادية المشاركة في منافسات المسابقة.

يتكون كل فريق من 5 أعضاء وعضوين احتياطيين، وجرت المنافسات بين الفرق المشاركة في المسابقة على مدار 6 أيام، ابتداء من الأحد 17 مارس، وحتى الخميس 20 مارس 2024م.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة بمدارس أبوتشت في وقت سابق، فوز فريق مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبو تشت بالمركز الأول في المرحلة الإعدادية وتأهله للنهائيات بمديرية التربية والتعليم بقنا.