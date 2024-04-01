تشافي في ورطة.. ثنائي برشلونة مهددين بالغياب أمام ريال مدريد

يقع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في ورطة كبيرة بعد وجود احتمالية غياب الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرتغالي جواو كانسيلو، لاعبي الفريق لمدة مباراتين وغيابهما عن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.



وحصل ليفاندوفسكي وكانسيلو على البطاقة الصفراء، في مباراة برشلونة ضد لاس بالماس والتي أقيمت مساء السبت، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني، بهدف دون رد، ليتأكد غياب الثنائي عن المباراة المقبلة أمام قادش بسبب تراكم البطاقات الصفراء،

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الثنائي سيغيب في مباراة واحدة أمام قادش، ولكن سيكونان متاحين أمام ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية، فإن قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ينص على أنه إذا تعمد اللاعب الحصول على بطاقة صفراء في أي لقاء، من أجل الغياب عن المباراة المقبلة، فيجب عليه تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة، بالإضافة إلى توقيع عقوبة إضافية بالغياب عن مباراة أخرى، ليغيب عن مباراتين متتاليتين في الليجا.

وأشارت بأنه ثنائي برشلونة تعمدا الحصول على البطاقة الصفراء، فالأول تباطئ في الخروج من أرضية الملعب عند استبداله، والثاني تعمد ضرب لاعب لاس بالماس.



وأتمت الصحيفة تقريرها بأن في حالة عدم ثبوت تعمد الثنائي للحصول على البطاقة الصفراء، لن يتم توقيع عقوبة على أي منهما، وسيتواجد اللاعبان في لقاء ريال مدريد بشكل طبيعي