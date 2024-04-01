مراكز شمال المنيا تطرح لحوم بلدية بـــ 280 جنيها للكيلو

تواصل الوحدات المحلية شمال محافظة المنيا ، طرح السلع الغذائية المدعمة واللحوم البلدية بسعر 280 جنيها للكيلو ، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية خفض الأسعار ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية .

بإستمرار الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار"، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أعلنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، عن طرح 500 كرتونة مواد غذائية بسعر 100 جنية بقري ( أبو جرج - الجندية ) بمركز بني مزار، حيث تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية بسيارات الوحدة المحلية للوصول إلى المستحقين بقري الشريف وأبو العودين وعزبة الصعايدة.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، تواصل الوحدة المحلية برئاسة المهندس حامد فخري ، ضخ السلع الإستراتيجية الأساسية بمنافذ بيع السلع الغذائية ، علي مستوي المدينة والقرى التابعة لها ، ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار ، وطرح اللحوم الحمراء بسعر 280 جنيها للكيلو ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بعرض السلع الغذائية والإستهلاكية ، بأسعار مناسبة لسد احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، برئاسة الدكتور سعيد محمد ، طرح السلع المدعمة من خلال منافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان ، وطرح شنط المواد الغذائية ، والتي تضم ، (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) بواقع 100 جنيها للشنطة ، في قوافل متنقلة تشمل قرى وأحياء المدينة ، وطرح اللحوم البلدية المخفضة بــ 280 جنيها للكيلو .