درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم .. القاهرة 31

درجات الحرارة وحالة الطقس من اكثر الموضوعات التي يهتم بها المواطنون بشكل شبه يومي، ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فمن المتوقع أن يسود اليوم الاثنين الموافق 22 رمضان 1445هـ/ 1 أبريل 2024، أجواء مستقرة اليوم وحارة نهارا على أغلب الأنحاء .

فيما أعلنت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف في الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، بينما تنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة اصغرى والعظمى المتوقعة اليوم بعدد من المدن والمحافظات..

درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 25

درجة الحرارة في بنها .. 19 و 31

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 18 و 32

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 18 و 30

درجة الحرارة في المنصورة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 31

درجة الحرارة في شبين الكوم .. 18 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 19 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 29

درجة الحرارة في رفح .. 17 و 28

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 32

درجة الحرارة في نخل .. 13 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 10 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 17 و 27

درجة الحرارة في طابا .. 16 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 21 و 31

درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 16 و 24

درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 31

درجة الحرارة في الغردقة .. 19 و 30

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 16 و 31

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 32

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 33

درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 33

درجة الحرارة في سوهاج .. 18 و 34

درجة الحرارة في قنا .. 20 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 20 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 و 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 20 و 36

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 30

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 26

درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 27