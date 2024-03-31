تطوير ٤٣ مجزراً بتكلفة إجمالية ١٫٧ مليار جنيه فى ٢٢ محافظة

كشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن الانتهاء من 42 مجزراً وتشغيلها بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجستى بتكلفة إجمالية 1,7 مليار جنيه فى 22 محافظة هى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.

وأعلن اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية نحو 313 مليون جنيه حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كل المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التى تم تسليمها هى مجزرا رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ومجزرا لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هى منفلوط وديروط والغنايم ومنقباد.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لنحو 30 مجزراً ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارٍ الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارٍ أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً نحو 1,4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كل الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.

ولفت التقرير الذى استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التى يتم تنفيذها فى تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة، والأسوار والأرضيات والحوائط، وأعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والألوميتال، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن والإطفاء).