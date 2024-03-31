حملات مركزة في جميع أحياء محافظة الإسكندرية

بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية

شنت الجهات التنفيذية و الرقابية بالإسكندرية عدة حملات بجميع أنحاء المدينة ، لاعادة الانضباط للشارع السكندري، شارك فيها كلا من إدارات إشغال الطريق، ورخص المحلات، ومسئول الإعلام، ومفتشي المتابعة ، وإشغال الطريق، وممثلي الطب البيطري، والسلامة والصحة المهنية، والأمن الصناعي، ومفتش أغذية شرق، والصحة، والبيئة، والتموين، والتفتيش الصيدلي، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات. حيث قام حي شرق الإسكندرية بحملة مكبرة، لإزالة الإشغالات، والتفتيش على الصيدليات والمحال والأسواق العشوائية بنطاق الحي ، كانت الحملة قد بدأت بالتوجه إلى السوق التجاري بمنطقة سموحة بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم، وتحصيل غرامات فورية بلغت 64 ألف جنيه، والتحفظ على 160 حالة إشغال متنوع، وتحرير 24 محضرا وإنذارا وإعدام 34 كيلو لحوم ودواجن متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و في حي المنتزه ثان في الإسكندرية نفذ الحي بالتنسيق مع إدارتي الإعلانات وإشغال الطريق حملة مكبرة، لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة، التي تشوه المظهر العام والحضاري للشوارع والميادين. أسفرت عن إزالة 30 إعلانًا مخالفًا بشارع ملك حفني قبلي، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

كما واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة النظافة المختصة، حملاتها لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف شوارع المدينة، للارتقاء بمستوى النظافة وإعادة المظهر الجمالي للمدينة، وجرى رفع إجمالي 41 طنا. وقامت ادارة الرصد البيئي بالتعاون مع شركة النظافة رفع مراكز وتجمعات القمامة من مناطق: "برج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج والغربنيات وأبوصير" حيث تم رفع 36 طنا.

كما دفع حي الجمرك بحملة لرفع المخلفات والقمامة من مناطق: "حديقة سينما ريكس وشارع البحرية وشارع سنان، وجرى خلالها رفع 5 أطنان قمامة ومخلفات. و خلال الحملة كذالك ، شن حي المنتزه ثان بالإسكندرية، حملة استهدفت الحد من إشغالات الطريق وإزالة فروشات الأرصفة ومطاردة الباعة الجائلين بمختلف شوارع وميادين الحي بالتنسيق مع شرطة مرافق المنتزه ثان، واستهدفت ميادين: "ميدان المندرة الكوبري، ملك حفني بحري ، و بلهارس، البستان، محمد عوض الله".أسفرت الحملات عن التحفظ على 135 حالة إشغال متنوعة، وازالة الفروشات من الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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