أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو.. ومودريتش بديلا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة اليوم أمام اثليتك بيلباو الذي ينطلق بعد قليل في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي غياب لوكا مودريتش وتواجده على مقاعد البدلاء، وبجواره إيدير ميليتاو العائد من إصابة طويلة، وكيبا وأردا جولر، بالإضافة لإدوارد كامافينجا.

ويقود هجوم ريال مدريد كل من رودريجو جوس وإبراهيم دياز، في ظل غياب فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

جاء تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: لونين

في الدفاع: دانيال كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

في الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس، وجود بيلينجهام

في الهجوم: رودريجو جوس، وإبراهيم دياز.

موقف ريال مدريد و بيلباو:

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 72 نقطة، خلفه برشلونة ب67 نقطة بعد فوزه على لاس بالماس بهدف نظيف، بينما يأتي بيلباو رابعا برصيد 56 نقطة.