محافظ الدقهلية يتابع أعمال الحملة القومية لمقاومة الحمى القلاعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض وقال "مختار" إن الحملة انطلقت منذ 19 مارس وبلغ ما تم تحصينه حتى الآن 86592 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها، هذا وقد أكد "مختار" على ضرورة تضافر لجهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لأهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

هذا وقد اكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا ،وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين، واكد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها...

جاءت تصريحات"محافظ الدقهلية"بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذي أوضح أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية و الأغنام والأبقار والجاموس والماعز وأضاف أن الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وقال أيضا إن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها والتصدي للامراض التي تواجهها في المحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.