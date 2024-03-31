حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية بالبحيرة

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة حملة لتحصين الماشية، حيث بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع (135022)، كما تم تحصين (1170) ضد مرض الجلد العقدى و (541) رأس ضد مرض جدرى الأغنام وأيضا تم تحصين (254) رأس بلقاح حمى الثلاث ايام وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة.

كما بلغ إجمالى الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (1800) طائر وتم إصدار عدد (274) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وفي إدارة الرعاية البيطرية بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 3932 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلتين ، بإجمالي عدد 1060 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمركزي دمنهور وأبو المطامير.

وفي إدارة المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات ٢٢٠٤ رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن ٢٨١٥٠٢.

تنظيم ٨ حملات تفتيشية بالأسواق

كما تم تنظيم ٨ حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير ٣٥ قضية بإجمالي مضبوطات ٢٣١٩ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إدارة الأمراض المشتركة تم اختبار 152 حيوان وتحصين 63 لمرض البروسيلا واختبار 149 لمرض السل البقري.

وفي إدارة الإرشاد تم عمل 17 ندوة إرشادية تضمنت 35 موضوع مختلف، و عدد 305 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع، وعدد 3 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة الى 4 منشور إرشادي على صفحة الإرشاد البيطري كماتم الاشتراك في قافلة بعمل الإرشاد اللازم .

وفي وحدة المعامل تم اختبار 23 عينة منهم 20 عينة اختبار حساسية للألبان و 3 عينات تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن.

وفي إدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لعدد ( 1597) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (411) رأس ماشية

كما تم علاج عدد (1186) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وتم تلقيح 853 رأس ماشية من الأبقار و 293 رأس من الجاموس بإجمالي 1146 رأس ماشية.

وفي وجدو الترقيم والتسجيل بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1956 رأس ماشية وأغنام.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.