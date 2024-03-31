محافظ الإسماعيلية: 120 أسرة متضررة من انهيار جسر الكوبانية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أن نحو ١٢٠ أسرة تضرروا من حادث انهيار جسر بعزبة الكوبانية، بقرية عين غصين بالإسماعيلية فجر اليوم الأحد طبقا للحصر الأولي الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية عقب ساعات من وقوع الحادث.

و قال أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية قامت بتوفير 500 بطانية و100 كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلي توفير 2000 وجبة إفطار و300 وجبة جافة بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية.

وتستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.

وكانت محافظة الإسماعيلية شكلت لجنة فنية عاجلة لحصر تبعات حادث الانهيار ومدى تأثر البنية التحتية بالمنطقة بالحادث وتقدير حجم الخسائر المادية للمواطنين سواء في الأراضي الزراعية والمنازل والمركبات.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، صباح اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بسقوط جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية. حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية، وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

وتوجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وقامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع ب ٢٠ طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك ٥ طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية، عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وأعدادها وتقديم الدعم الفوري لهم.

وقال بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري أن قطع وقع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الداخلية و وزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات حيث قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.