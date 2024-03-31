برشلونة يستعيد مدافعه الدولي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

بعد الفوز مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف على لاس بالماس والأقتراب اكثر ومواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد ساد شعور بالتفاؤل نادي برشلونة الأسباني بعدما تلقى الفريق أنباءا بعودة مدافعة الدانماركي اندرياس كريستاينسن ليكون جاهزا لقيادة الفريق في مباراة الذهاب لدوري أبطال اوربا امام باريس سان جيرمان مساء 10 أبريل القادم .

وكان أصوات جماهير برشلونة قد تعالت عقب الفوز على لاس بالماس والوصول للمباراة الحادية عشرة على التوالي هذا الموسم دون خسارة بالتركيز على معركة دوري أبطال اوربا التي تراها جماهير البارسا البطولة الاهم للكاتالونيين هذا الموسم .

وحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو فقد تدرب النجم الدانماركي اندرياس كريستاينسن خلال الاسبوع الماضي بشكل جيد ويسير في برنامج التأهيل عقب الأصابة وسوف يكون متاحا امام المدير الفني تشافي هيرنانديز لاستخدامه في مباراة باريس سان جيرمان .

وكان اندرياس كريستاينسن قد غاب عن المباريات الأخيرة لبرشلونة و ابتعد عن قائمة منتخب الدانمارك خلال فترة التوقف الدولي في مارس بسبب الاصابة في وتر اخيلس وهي الاصابة التي اثارت الكثير من القلق لدى جماهير برشلونة بأمكانية ابتعاد الاعب لفترة طويلة الا ان الامور تسير في اتجاه عودته بشكل مبكر .

وفي نفس الاطار من المنتظر ان يشهد الاسبوع عودة مجموعة من أهم لاعبي برشلونة حيث سيعود فيران توريس بعدما ظهر لاول مرة في قائمة مباراة لاس بالماس وايضا من المنتظر ان يعود كل من فرانكي دي يونج و بيدري وهو ما يشكل دعما كبيرا لبرشلونة في المباريات القادمة الحاسمة على لقبي الدوري ودوري أبطال اوربا .