استجابة للمواطنين.. إزالة كوبرى مشاة العماروة بالإسكندرية

تعمل الاجهزة التنفيدية بالمحافظة وحى المنتزة بالاسكندرية على قدم وساق، تواصل تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق مصطفى كامل، أحد أهم الطرق الرئيسية شرقى الإسكندرية، الذى لم يشهد إجراء أي أعمال صيانة منذ قرابة الـ20 عامًا رغم أهميته المرورية وربطه للعديد من المناطق المكتظة بالمدينة الساحلية، كما أنه يعد المدخل الوحيد للمحافظة من الطريق الساحلى الدولى والطريق الزراعى.

نفذ حي المنتزه ثان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أعمال إزالة كوبري مشاة العماروة العلوى، ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق مصطفى كامل شرقي الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، أن إزالة الكوبري تأتي تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة كل ما يعوق توسعة ورفع كفاءة طريق مصطفى كامل باعتباره أحد الطرق الرئيسية وأحد أهم المحاور المرورية.

وأشارت رئيس الحى إلى أن أعمال الإزالة شارك فيها 4 إدارات بحي المنتزه ثان، وهي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والمشروعات والإدارة الهندسية، دون تأثير على حركة المرور بطريق مصطفى كامل.

وتواصل محافظة الإسكندرية أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي على 3 مراحل، بدءًا من ذلك بداية من كوبري الساعة وحتى المندرة بنطاق أحياء المنتزه أول وثان.

ويشمل المشروع تنفيذ شنايش لتصريف مياه الأمطار، وذلك منعا لحدوث أي تجمعات مياه خلال موسم النوات، فضلًا عن إنشاء كوبري جديد يمر عبره ليربط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي بإجمالي أطوال 2 كيلو متر.

يسهم المشروع الذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان في تسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى الطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل في اتجاهي الساعة والمعمورة.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية تواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي على 3 مراحل بدءًا من وذلك بداية من كوبري الساعة وحتى المندرة بنطاق أحياء المنتزه أول وثان.

ويشمل المشروع إنشاء كوبري جديد يمر عبره ليربط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي بإجمالي أطوال 2 كيلو متر، فضلًا عن تنفيذ شنايش لتصريف مياه الأمطار خلال موسم النوات. ،ويساهم المشروع الذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان في تسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى الطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل في اتجاهي الساعة والمعمورة.

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عملية توسعة طريق مصطفى كامل الرئيسي بحي المنتزة أول، وتكليفاته المنفذة بشأن إزالة جميع الأرصفة والتعديات وكشط الطريق، والتى أدت إلى توسعة الطريق بشكل كبير، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

وأكد المحافظ على أن طريق مصطفي كامل يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، وأكد أنه خلال تفقده الأخير للطريق أعطي تعليماته بإزالة جميع الأرصفة والتعديات بالطريق واسترداد حق الدولة، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.