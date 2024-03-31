دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انه تم تفعيل مركز التدريب الطبي بكلية الطب بالجامعة، والذي يتم من خلاله تنظيم عدد من الدورات الطبية المتنوعة وبصفة دورية، بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك إيماناً وحرصاً من إدارة الجامعة علي اهمية الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم الطبي ورفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة تخصصاتها ودرجاتها داخل المستشفيات الجامعية، ولتمكين الأطباء من النشر العلمي، والإشراف على الرسائل العلمية لتنمية البحث العلمي بشكل عام.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ، أن المركز يعد الوحيد بجنوب الصعيد، والثالث علي مستوي الجمهوربة بعد جامعتي القاهرة والاسكندرية، لتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وأطباء الإمتياز، والطلاب من المستوي الأول حتي المستوي الخامس، حيث تتم المحاضرات النظرية بشكل دوري يعقبها التدريب العملي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، انه تم وضع لائحة مالية للمركز تحدد اسعار الدورات، كما ان بعض الدورات يتم اعتمادها من المركز والنقابة العامة للأطباء بالقاهرة، وتفيد المتدربين في الترقي وفي مجال تخصصهم، لافتاً الي ان مقر المركز يقع بالمستشفي الجامعي القديم، ويضم ٧ قاعات تدريبة مزودة بجميع التقنيات الحديثة.

وأوضح الدكتور احمد علي اسماعيل مدير المركز ان مدة الدورة تتراوح بين يوم الي اثنين حسب نوعها، ويتم الحجز المسبق داخل مقر المركز، مشيرا الي انه تم تنظيم العديد من الدورات المختلفة للطلاب منها دورات اسعافات أولية وانعاش قلبي ورئوي، والتعامل مع الحروق والممرات الهوائية وتركيب الحقن الأمن والغرز الجراحية، وعلي مستوي أطباء الامتياز عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وحالات الصدمة وأنواع المحاليل، ودورات اخري لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مثل الإشراف العلمي على الرسائل والنشر العلمي والبحث العلمي، إضافة الي تنظيم دورات في كافة التخصصات.

جدير بالذكر ان الدورات يحاضر بها نخبه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة معتمدة.

وفي سياق متصل كرم الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وذلك تقدير لمجهوداته ودعمه لكافة أنشطة الإتحاد بالجامعة، بحضور كلاً من الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور مصطفى ابو العز المشرف الأكاديمي للمكتب.

وقدم النعماني شكره لجميع القائمين علي تنفيذ أنشطة الاتحاد، والتي لها دور هام في تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم باعتبارها صيادلة المستقبل.

وأكد الدكتور علام عبدالمنعم، أن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على تشجيع ودعم طلاب مكتب الإتحاد بكلية الصيدلة، باعتبارها منظومة تطوعية صحية هدفها التطور العلمي والمجتمعي.

وقال الدكتور مصطفى أبوالعز أن أنشطة الإتحاد المصري لطلاب صيدلة سوهاج تنظم العديد من الفعاليات و الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة العامة، بما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030، وذلك بالشراكة مع مؤسسات وهيئات عديدة.