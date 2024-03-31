الأحد 31 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مطاي "بريمو" المنيا في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

حملات الإزالة في
حملات الإزالة في المهد بمطاي

يشهد مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، حالة من الإستقرار وسير منظومة العمل بشكل متميز ، وذلك بفضل العمل الدؤوب والمنظم لرئيس المركز ، وبشكل خاص من حيث ملف التعديات على الأراضي الزراعية .

 اعلن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، ان الأراضي الزراعي هي خط أحمر وأمن قومي وإستراتيجي  لكونها تعد سلة الغذاء والقوت الضروري للشعب المصري ، وعلينا جميعا التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل ما اوتينا من قوة ، اجتمع رئيس المركز بمسؤولي التنظيم والقرى والأحياء ، مشددا على ضرورة الإزالة في المهد ومحاسبة المتقاعسين عن اداء مهامهم الوظيفية .

 

وبالفعل التزم غالبية مسؤولي التنظيم بالرصد وازالة التعديات في المهد ، بإستثناء ثلاثة مسؤولين تقاعسوا عن أداء مهام عملهم الوظيفية ، وتم نقلهم لأعمال أخرى ، وهم كل من ، طه حسين مسؤول تنظيم حي شرق ، ابو النجا عبد الحميد مسؤول تنظيم حي شمال  ، محمد راضي مسؤول تنظيم قطاع أبوعزيز ، لتستقيم الأمور بعدها ، وتختفي حالات التعدي على الأراضي الزراعية ، ولا تظهر سوى نادرا ويتم إزالتها في المهد ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية .

 

وبالرصد اتضح ان مركز ومدينة مطاي ، خلال عام 2023 ، خلال فترة ولاية المحاسب هشام فايز لرئاسة مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، والذي تم نقله للعمل قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بني مزار ، قد سجلت تعديات البناء على الأراضي الزراعية اعلى مستوياتها ، حيث سجلت أحياء المدينة ( شمال – جنوب – شرق – غرب ) 1100 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ،  ومجلس قروي أبوعزيز 1000 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، ومجلس  قروي إبوان 900 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي حلوة 700 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي منبال 600 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي بردنوها 400 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية .

 

جديرا بالإشارة ، أن رئيس مركز ومدينة مطاي ، يقوم بجولات مكوكية لمتابعة توزيع السلع الغذائية للمبادرة الرئاسية خفض الأسعار والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجولات لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس التعليمية والمراكز التكنولوجية ومكاتب البريد للوقوف على اداء الخدمات لمواطني المركز بشكل لائق .

 

مع توجيه إهتمام كبير لتشجير الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى والأحياء ، لمجابهة التغيرات المناخية وكذلك العمل على نقل أكوام القمامة للمقالب الرئيسية وذلك لخلق بيئة حضارية نظيفة ، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العام لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات ، وتنظيم لقاءات جماهيرية لحل مشاكل المواطنين بمكتبه ، ومتابعة سير عمل المعديات والمراكب النيلية ، الأمر الذي جعل رجل الشارع بمطاي يلتف حول مجهوداته .

 

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