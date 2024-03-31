مطاي "بريمو" المنيا في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

يشهد مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، حالة من الإستقرار وسير منظومة العمل بشكل متميز ، وذلك بفضل العمل الدؤوب والمنظم لرئيس المركز ، وبشكل خاص من حيث ملف التعديات على الأراضي الزراعية .

اعلن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، ان الأراضي الزراعي هي خط أحمر وأمن قومي وإستراتيجي لكونها تعد سلة الغذاء والقوت الضروري للشعب المصري ، وعلينا جميعا التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل ما اوتينا من قوة ، اجتمع رئيس المركز بمسؤولي التنظيم والقرى والأحياء ، مشددا على ضرورة الإزالة في المهد ومحاسبة المتقاعسين عن اداء مهامهم الوظيفية .

وبالفعل التزم غالبية مسؤولي التنظيم بالرصد وازالة التعديات في المهد ، بإستثناء ثلاثة مسؤولين تقاعسوا عن أداء مهام عملهم الوظيفية ، وتم نقلهم لأعمال أخرى ، وهم كل من ، طه حسين مسؤول تنظيم حي شرق ، ابو النجا عبد الحميد مسؤول تنظيم حي شمال ، محمد راضي مسؤول تنظيم قطاع أبوعزيز ، لتستقيم الأمور بعدها ، وتختفي حالات التعدي على الأراضي الزراعية ، ولا تظهر سوى نادرا ويتم إزالتها في المهد ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية .

وبالرصد اتضح ان مركز ومدينة مطاي ، خلال عام 2023 ، خلال فترة ولاية المحاسب هشام فايز لرئاسة مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، والذي تم نقله للعمل قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بني مزار ، قد سجلت تعديات البناء على الأراضي الزراعية اعلى مستوياتها ، حيث سجلت أحياء المدينة ( شمال – جنوب – شرق – غرب ) 1100 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، ومجلس قروي أبوعزيز 1000 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، ومجلس قروي إبوان 900 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي حلوة 700 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي منبال 600 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي بردنوها 400 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية .

جديرا بالإشارة ، أن رئيس مركز ومدينة مطاي ، يقوم بجولات مكوكية لمتابعة توزيع السلع الغذائية للمبادرة الرئاسية خفض الأسعار والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجولات لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس التعليمية والمراكز التكنولوجية ومكاتب البريد للوقوف على اداء الخدمات لمواطني المركز بشكل لائق .

مع توجيه إهتمام كبير لتشجير الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى والأحياء ، لمجابهة التغيرات المناخية وكذلك العمل على نقل أكوام القمامة للمقالب الرئيسية وذلك لخلق بيئة حضارية نظيفة ، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العام لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات ، وتنظيم لقاءات جماهيرية لحل مشاكل المواطنين بمكتبه ، ومتابعة سير عمل المعديات والمراكب النيلية ، الأمر الذي جعل رجل الشارع بمطاي يلتف حول مجهوداته .