منازل وأراضي عزبة الكوبانية بالإسماعيلية تغرق في المياه

نتيجة إنهيار جسر..

استيقظت أهالي عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، على كارثة سقوط جسر بري يربط بين طرفي ترعة السويس بمواجهة القرية مما أثار حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، مما تسبب في تسرب مياه الترعة بنسب كبيرة إلى الأراضي الزراعية المجاورة والمحيطة من جانبي الجسر، وحاصرت المياه المنازل المتواجدة بمحيط الترعة.

وأكدت مصادر رسمية لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الحادث تسبب في إغراق الأراض الزراعية المحيطة وتسرب إلى عدد من المنازل بالعزبة فيما لم تقع أية خسائر بشرية .

ودفعت قوات الحماية المدنية بتعزيزات لإخلاء الأهالي من داخل المساكن المحيطة بالجسر

كما قامت مديرية الري بالإسماعيلية بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية لوقف عمليات غمر المياه للمنطقة ، وتم الدفع بنحو ٢٠ طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك ٥ طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

واكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي صباح اليوم على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا حرصا على حياتهم كما وجهه مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر المتضررة و أعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم .

وتلقت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بالاسماعيليه صباح اليوم بلاغا يفيد بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم الدفع بفِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

وقام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وتمتد على طول ترعة السويس بالإسماعيلية عشرات العزب التابعة لمركز الإسماعيلية ومركز فايد .وتبنى الجسور للربط بين ضفتي الترعة وتسهيل حركة مرور المواطنين، وتم بناء عشرات الجسور خلال السنوات الماضية تخفيفا على المواطنين انتقالتهم وحركاتهم.

وتقول مصادر رسمية، إن لجان فنية تم تشكيلها لمتابعة وضع الجسور على طول الترعة وبيان مدى صلاحيتها.