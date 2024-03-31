مانشستر سيتي يواجه آرسنال في قمة الدوري الانجليزي المرتقبة اليوم

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مواصلة مسلسل الانتصارات، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع ليفربول بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتغلّب على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل، يسعى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق أرسنال هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على برينتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا ثمينًا على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 1-1 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.