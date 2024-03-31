محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول، بقيادة الألماني يورجن كلوب، مباراة مهمة ضد نظيره فريق برايتون، في اللقاء الذى سيجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

في الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويعد هذا الموسم هو الأخير للمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والذي أعلن، قبل شهرين، أنه ينوي مغادرة صفوف ليفربول بمجرد انتهاء هذا الموسم.

وارتبط ليفربول بأكثر من مدرب لخلافة كلوب في ملعب "الأنفيلد" مثل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وضمن المرشحين أيضًا على طاولة ليفربول، مثل روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، ومدرب سبورتينج لشبونة، روبن أموريم.