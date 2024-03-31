بوروسيا دورتموند ينهي عقدته أمام بايرن ميونخ

نجح بوروسيا دورتموند في إنهاء عقدة 5 سنوات أمام خصمه وغريمه التقليدي بايرن ميونخ بعد الانتصار عليه بهدفين نظيفين في الدوري الألماني.

كانت آخر مرة فاز فيها بوروسيا دورتموند على بايرن ميونخ قبل 5 سنوات تحديدا في أغسطس من عام 2019، بعدما فاز عليه في كأس السوبر الألماني بنتيجة هدفين نظيفين.

كما أن دورتموند بفوزه على بايرن ميونخ بهدفين نظيفين على ملعب أليانز أرينا في الدوري الألماني، فك عقدة دامت 10 سنوات.

يعتبر فوز دورتموند على بايرن ميونخ على ملعب الأخير في الدوري الأول منذ 10 سنوات، منذ انتصاره بهدفين نظيفين في 12 أبريل من عام 2014.

أحرز هدفي انتصار بوروسيا دورتموند على البايرن كريم أديمي، وجوليان رايرسون، ليقتنص أسود الفيستيفال فوز غائب منذ عدة سنوات على الفريق البافاري.