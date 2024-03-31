شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة لمتابعة التزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديدة المقررة في قنا.

حملة أمنية لمتابعة التزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديدة المقررة في قنا



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن استغاثة لأهالى قرية الأشراف الغربية بقنا، بدعوى تضررهم من عدم التزام قائدى سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المُقررة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات المرورية بمحافظة قنا ومن بينها المنطقة محل الشكوى لمتابعة التزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديد المقررة والالتزام بخط السير.

القبض علي لصوص سرقة أستراحة مدينة إدفو بإسوان

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لصوص سرقة استراحة مدينة إدفو، وتوالت النيابة التحقيق

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الادعاء بسرقة بعض المحتويات من الاستراحة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان.



وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة عن طريق الدخول للاستراحة من خلال شباك خلفى بها وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة. .

كما كشفت مصادر أمنية بمحافظة القليوبية، عن حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م، والذي تسبب في انفجار 3 محطات للصرف الصحي بمناطق المرج الجديدة والخصوص والقلج بالخانكة، حيث أن شركات البترول تصرف في خطوط صرف القاهرة الكبري عبر خطوط أنابيب، وحدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، مما أدي إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج، ويوجد 5 مصابين حتى الأن.

وأوضحت المصادر، أنه تم تشغيل المرحلة الثانية من المحطة والتي تعمل حاليا بصورة طبيعية.

وفي سياق متصل ؛كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار، صباح اليوم فيها، جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.

جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية ، صباح يوم الأربعاء ، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 3أشخاص داخل أنفجار محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

انفجار في ماسورة غاز داخل محطة الصرف الصحي بالخصوص

كما استيقظ أهالي الخصوص صباح اليوم الأربعاء ، على ثلاثة انفجارات هائلة هزت المنطقة كلها، وظنوا أنها زلزال في البداية إلا أنهم فوجئوا بأن مصدر الانفجار هو شركة القاهرة لتكرير البترول.

وتبين من التحريات؛ أن الانفجار سببه أنفجار ماسورة غاز داخل الصرف الصحي بالخصوص بمحافظة القليوبية ولا يوجد وقال أحد شهود العيان، ويدعى بلال بدوي إنه سمع صوت الانفجار وسرعان ما خرج في الشرفة ليتفقد ما حدث، ورأى نارا تخرج من المحطة، ثم تناثرت الأشياء من داخلها إلى خارجها.