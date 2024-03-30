الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد غانم: مباراة فيوتشر صعبة والكونفدرالية فرصة لجوميز لإثبات نفسه

أحمد غانم
أحمد غانم

أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن فوز القلعة البيضاء بلقب الكونفدرالية سيضع النادي على الطريق الصحيح في الفترة القادمة.

وقال غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك اسم كبير ولديه استقرار فني ويملك أسلحة مميزة بين صفوفه ويجب تحقيق الفوز على فيوتشر رغم صعوبة المباراة والبطولة من المفترض أن تكون حياة أو موت بالنسبة للاعبي الزمالك".

وأضاف: "أعتقد أن جوميز بدأ يتعرف على لاعبي الزمالك بشكل جيد ويملك صفقات مميزة وهي بطولة مهمة جدا بالنسبة للمدرب البرتغالي من أجل تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء".

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