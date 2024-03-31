توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة العريش

برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو حطب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات التي تُحفز الطلاب على حفظ القرآن الكريم، وتفسيره، وفهم معانيه، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب.



وعند المسابقة، أقيمت المسابقة على ثلاثة مستويات، شمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ 15 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ 10 أجزاء.



هذا وقد قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب الفائزين، حيث فاز في المستوى الأول(المركز الأول الطالب عبدالرحمن عاطف سليم - كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالبة أماني أبو العلا توفيق - كلية الطب البشري).

والمستوى الثاني فار بالمركز الأول (الطالب حازم سالم سليمان - كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالبة دعاء رضا مصطفى - كلية التربية).



والمستوى الثالث فاز بالمركز الأول (الطالبة مريم محمد شاكر - كلية الطب البيطري، والمركز الثاني الطالبة يسرا السيد أحمد - كلية الطب البيطري).



في نهاية المسابقة، وجه رئيس الجامعة، الشكر لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقهم ويبارك في أولياء أمورهم على حسن تربيتهم.



مجددا التهاني والتبريكات بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان المبارك ليكون عنوانا للانتصارات الدائمة.