المداح الحلقة 21 .. خالد سرحان يتورط في قتل ابنه

شهد مسلسل المداح الحلقة 21 "أسطورة العودة" العديد من الأحداث المثيرة لعائلة صابر المداح (حمادة هلال)، حيث تبدأ الأحداث بتخطيط أفراد عصابة زين (محمد عز) مع حسن سلام (خالد سرحان) شقيق المداح بفتح المقبرة الفرعونية عن طريق ذبح أحد الأطفال صاحب علامات مميزة لكي تبوح المقبرة بأسرارها لهم وتفتح خزائنها.



وتتوالى أحداث المداح الحلقة 21، بقيام العصابة بخطف أحد الأطفال وقتله والاتصال بحسن لكي يقوم بدفن الجثة، ويقوم حسن بإلقاء الجثة في البحيرة، ويكتشف بعدما يلقيها في البحر أن الجثة هي جثمان ابنه (علي) بعدما قامت العصابة بخطفة من أمام منزل طليقته منال (دنيا عبدالعزيز).



عندما يعلم حسن انه السبب في قتل ابنه علي يقوم بالاتصال بالعصابة وتعنيفهم، ولكن العصابة تقوم بضربه فينهار حسن ويدخل في حالة جنون، وتعرف أهل البلد انه السبب في قتل ابنه.



يذهب صابر المداح إلى منزل آمنة الصقارة، ويقوم بمعالجة زوجها من مس الجن وتظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) له ولكنه يحرقها بسيطرة الخاتم النوراني الذي يمتلكه أثناء معالجة زوج آمنة الصقارة، ويكلف أحد أصدقائه بترميم منزلها الذي تسبب في موت بناتها بعدما سقط سطح المنزل عليهن.



ويكشف مسلسل المداح الحلقة 21، مفاجأة من العيار الثقيل، نجد أن قتل ابن حسن مجرد لعبة من الجن بالتعاون مع زين (محمد عز) زوج منال (دنيا عبدالعزيز) بعدما رأي صابر المداح رؤية كشفت له كل التفاصيل فذهب إلى المنزل المهجور الذي قتل داخله الطفل ليجد ان العصابة تخطط لسرقة محتوياتها بمعرفة زين.



تفاصيل مسلسل المداح 4

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 21، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر .

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .