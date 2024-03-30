المطارات المصرية تشارك الأمهات المثاليات الاحتفال بعيدهم

فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتعزيز الولاء المؤسسى وتفعيل الدور الاجتماعى للوزارة، احتفلت الشركة المصرية للمطارات ومطاراتها التابعة بعيد الأم.. و فى هذا الصدد قام الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، بتكريم عدد من الأمهات المثاليات من الموظفات من كل قطاعات الشركة، وأكد على دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير الذى تبذله فى رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، وأن المكرمات نماذج لجميع الأمهات اللواتي يستحقن التكريم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الموظفات المكرمات موجها الشكر لهن على ما يبذلونه من جهد فى أداء مهامهم الوظيفية.. من جانبها أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالشركة عن سعادتهم بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة تقديرا بدورهن فى رحلة الحياة، متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للشركة.. كما قام فريق العلاقات العامة بالمطارات باستقبال العاملات بالورود والهدايا التذكارية، فى تقليد سنوى تحرص المطارات على تنظيمه سنويا تزامنا مع عيد الأم، كما حرصت لجنة النشاط الرياضى بالشركة على تكريم عدد من الأمهات المثاليات إيمانا منها بالدور المميز والفعال للمرأة المصرية والسيدات العاملات اللاتى يُقدمن مجهودات رائعة على المستوى المهنى والأسرى.



