حيلة غريبة استخدمها إفريقيين للنصب على صاحب معرض للتسويق العقاري بـ 6 أكتوبر

اقدم شخصان يحملان جنسيتي دولتين إفريقيتين (غينا والسودان)، اللي اللجوء إلى حيلة جديدة للنصب على صاحب معرض للتسويق العقاري بمدينة السادس من أكتوبر، بإقناعه بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى دولارات بواسطة جهاز يشبه المطبعة.

هنحول لك الورق لـ دولارات .. حيلة إفريقيين للنصب على صاحب معرض للتسويق العقاري ب6 أكتوبر

طلب المتهمان من صاحب المعرض، الشراكة في المعرض الخاص به وتحريرعقد بذلك، وهو ما وافق عليه بادئ الأمر، ولدى اكتشافه زيف ما ذهبا إليه، احتجزهما ونال منهما بالضرب وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة على «بياض»، ضمانًا لحقه قبل فسخ العقد المحرر بينهم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقاها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، والذي وجه بالانتقال إلى المعرض محل الحادث، حيث ألقي القبض على مالكه وتم تحرير المتهمين بالنصب عليه لدى احتجازهما بالمكان.

أمام المباحث، قال صاحب المعرض، إن المتهمين حضرا إليه وطلبا منه شراكته، مقابل حصوله على مئات الآلاف من الدولارات، إذ قالا إن لديهما صٌندوقًا «سحريًا» تضع به الأورق وتحول إلى دولارات، وإزاء شعوره بالنصب عليه احتجازهما وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة.

احنا مباحث الاداب ..حيلة تشكيل عصابي لسرقة 200 ألف جنيه من خليجي بالعمرانية

كما اوضحت مباحث الجيزة ، تفاصيل القبض علي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط حماية الآداب العامة، لتهديد مواطن خليجي الجنسية داخل مسكنه بالاتفاق مع سائقه الخاص.

كما كشفت التحريات الأولية ان سائق المواطن خليجي الجنسية، كشف للتشكيل العصابي تفاصيل وجود المواطن خليجي الجنسية بوجود فتاة معه في المسكن لتقضية أوقات مخلة للآداب العامة.

وكانت البداية ببلاغ لقسم شرطة العمرانية من مواطن خليجي يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ 200 ألف جنيه مصري والآلاف من عملات إحدى الدول الخليجية، بعد قيام مجموعة من الأشخاص بدخول مسكنه وتفتيشه بزعم أنهم من شرطة الآداب قائلين: “ افتح احنا الحكومة ”.

وتوصلت تحريات العقيد سامح بدوى مفتش مباحث الغرب أن 4 أشخاص وامرأة هم من وراء ارتكاب هذه الواقعة.

ونجح رجال مباحث الجيزة في إعداد أكمنة بمعرفة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث وتم القبض على المتهمين الخمسة وبحوزتهم المسروقات وتم تحريز المسروقات لحين العرض علي النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

بسبب استخدام الألعاب النارية.. حريق داخل جراج سيارات بحدائق الأهرام

كما شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة حادث اشتعال عدد من السيارات ،داخل جراج سيارات بسبب استخدام الألعاب النارية، اليوم السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران بداخل عدد من السيارات بسبب الألعاب النارية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج سيارات والتهمت النيران أحد السيارات فيما تدخل المواطنين وتمكنوا من أخراج باقى السيارات، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة