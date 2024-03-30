20 رمضان.. موعد أذان المغرب بالحرمين الشريفين

دقائق قليلة تفصلنا عن أذان مغرب اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، بالمملكة العربية السعودية، إذ يبحث الصائمين المعتمرين عن موعد الإفطار بالحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتبدأ بعد ذلك الليلة الوترية الأولى، حيث صلاة التهجد التي يجتهد فيها المسلمين لإدراك ليلة القدر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عن موعد أذان المغرب بالحرمين الشريفين.

موعد الإفطار بالحرمين الشريفين

موعد أذان المغرب في المسجد الحرام:- ٦:٣٥ مساءً بتوقيت السعودية.

موعد أذان المغرب في المسجد النبوي:- ٦:٣٧ مساءً بتوقيت السعودية.

موعد الإفطار اليوم في مصر

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:04 مساءً.

شهر رمضان المبارك

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