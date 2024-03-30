إستمرار فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لسيدات قرى المنيا

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا ، فعاليات مبادرة مبطخ المصرية بقرى ومدن المنيا ، وقالت الدكتورة منال ابو سمرة، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ان الفرع نفذ اليوم السبت، مبادرة " مطبخ المصرية" لسيدات قرى صندفا وبهنسا بني مزار بالنادي الرياضي بمدينة المنيا.

حيث تم تجهيز و توزيع 500 وجبة إفطار ، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و إهتمام الدولة بتطوير العشوائيات ، و بناء الإنسان المصري و تمكين المرأة إقتصاديا ، و تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وحضر فاعليات المطبخ دكتورة منال ابو سمره مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وعددا من اعضاء المجلس دكتور اسامة سمير ، نسرين سامي، حيث قدمت على جانب من فاعليات المطبخ لقاءا تعريفيا بالمجلس و أنشطته و خدماته للمرأة و الأسرة ، واضافت ابو سمرة ، أن مطبخ المصرية ينفذ فى جميع محافظات الجمهورية ، ويُعد "مطبخ المصرية" نشاطا مجتمعيا ذو بعد تنموي مستدام ، يقوم على توفير فرص تدريب ، وإنتاج حرفي للسيدات بإستثمار مهاراتهن الخاصة بالطبخ ، واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة ، الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا ، كأحد كمخرجات هذا التدريب.

ولفتت مقررة الفرع ، ان السيدات تلقت تدريبا على يد احد الطهاة الماهرين بالمحافظة ، للتعرف علي طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري ، و الوجبات الجاهزة ، و طرق حساب الكميات الإقتصادية ، و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء ، و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.