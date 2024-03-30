عاجل
مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي والأردني بشأن غزة
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستمرار فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لسيدات قرى المنيا

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا ، فعاليات مبادرة مبطخ المصرية بقرى ومدن المنيا ، وقالت الدكتورة منال ابو سمرة،  مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ان الفرع نفذ اليوم السبت، مبادرة  " مطبخ المصرية" لسيدات قرى صندفا وبهنسا بني مزار  بالنادي الرياضي بمدينة المنيا.

 

حيث تم تجهيز و توزيع 500 وجبة إفطار ، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و إهتمام الدولة بتطوير العشوائيات ، و بناء الإنسان المصري و تمكين المرأة إقتصاديا ، و تحت رعاية دكتورة  مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة. 

 

وحضر فاعليات  المطبخ دكتورة منال ابو سمره  مقررة فرع  المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وعددا  من اعضاء المجلس دكتور اسامة سمير ، نسرين سامي، حيث قدمت  على جانب من فاعليات المطبخ  لقاءا  تعريفيا بالمجلس و أنشطته و خدماته للمرأة و الأسرة ، واضافت ابو سمرة ، أن مطبخ المصرية  ينفذ فى جميع محافظات الجمهورية ،  ويُعد "مطبخ المصرية" نشاطا مجتمعيا ذو بعد تنموي مستدام ، يقوم على توفير فرص تدريب ، وإنتاج حرفي للسيدات بإستثمار  مهاراتهن الخاصة بالطبخ ، واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة ، الى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر إحتياجا  ، كأحد كمخرجات هذا التدريب.

 

ولفتت مقررة الفرع ، ان السيدات تلقت تدريبا على يد احد الطهاة الماهرين بالمحافظة ، للتعرف علي  طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الأغذية  للولائم الكبري ، و الوجبات الجاهزة ، و طرق حساب الكميات الإقتصادية ، و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء ، و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

 

الجريدة الورقية