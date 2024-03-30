ليفاندوفسكي يرفض عرض الـ100 مليون يورو.. تفاصيل

حسم المهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، موقفه من العرض السعودي الذي حصل عليه مؤخرا، بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير إسبانية إلى أن أحد أندية الدوري السعودي قد عرضت على ليفاندوفسكي، الحصول على راتب يتجاوز ال100 مليون يورو، نظير اللعب في دوري روشن.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المهاجم البولندي رفض عرض الدوري السعودي الذي يضاعف راتبه 3 مرات، مقررا البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل.

ويطمح النادي الكتالوني بأن يتم تأجيل رحيل ليفا إلى صيف 2025، حيث يفضل الرئيس خوان لابورتا التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بهذا التوقيت.