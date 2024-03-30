قتيل في نهار رمضان بقرية بنى أحمد بالمنيا

شهر الرحمة والبركات والغفران والعتق من النار، تلك هي سمات الصائمين في شهر رمضان ، ولكن ماحدث في مدينة المنيا، خرج عن المألوف وعن روح رمضان في الصبر والتسامح، بعدما قام راكب بتسديد طعنات قاتلة لسائق بآلة حادة اردته قتيلا.

وودعت قرية بنى أحمد الغربية، أحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، جثمان الشباب حسن أحمد سيد صالح ، البالغ من العمر 27 سنة ، ويعمل سائق ميكروباص، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وذلك بعد مقتله بطعنات نافذه بالبطن بآله حادة ، في أعقاب حدوث مشادة كلامية مع احد الركاب بمدخل القرية.

واتشحت قرية بنى أحمد الغربية بالسواد، وخيم الحزن على الجميع صغارا وكبارا ، حيث أقامت الأهالى جنازة شعبية بحضور جميع العائلات، وسط صراخ وبكاء الأهالى والشباب والسيدات ، وكانت النيابة العامة بمركز المنيا ، تحت اشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا ، قد امرت بتصريح دفن جثمان الشاب حسن أحمد سيد صالح ، البالغ من العمر 27 سنة ، ويعمل سائق ميكروباص ، وذلك بعد مقتله بطعنات علي ايدي شخص اخر يقيم بقرية " تله "، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما بمدخل القرية ،

واتهمت أسرة السائق احد المواطنين من اهالى القرية ووجهت له تهم القتل، وطالبت بسرعة مثولة امام القضاء لينال جزاءه كعقاب رادع.

وأكد احد افراد أسرة السائق، أن العائلة قررت ان القانون سيأخذ مجراه الصحيح في هذه القضية، وانهم راضيين بحكم الله تعالى وبعدالة القانون.

من جانبه ، كلف اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية، لأمن المنيا ، اللواء حاتم ربيع مدير ادارة المباحث، بتشكيل فريق بحث جنائي يضمه ، ويضم المقدم مصطفى عمر مفتش مباحث المركز، وضباط وحده المباحث ، لسرعة ضبط المتهم الجانى ، لمثولة امام القضاء لينال جزاءه عن ما ارتكبه من جرم.