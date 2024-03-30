محافظ الشرقية ينعى موظفة بإدارة الشئون الإدارية في الديوان العام

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاه السيدة "إيناس عبد العزيز توفيق" من العاملين بإدارة الشئون الإدارية بديوان عام محافظة الشرقية، والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة الكريمة وللعاملين بديوان عام المحافظة ، مؤكداً على ضرورة توفير كافة سُبل الدعم اللازمة لأسرتها وتلبية كافة احتياجاتها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الراحلة الكريمة اتسمت بحسن الخلق والسيرة المحمودة بين زملائها، وبالتعامل الطيب مع الجميع، وإلتزامها في العمل وأداء واجبها على الوجه الأكمل .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد نعي أحمد صبرة محمد حسانين، كبير معلمين ماده الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والذي وافته المنيه اليوم أثناء تأدية عمله بالمدرسة خلال فعاليات اليوم الدراسي، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

وقال محافظ الشرقية، أن الراحل الكريم كان يتمتع بإشادة جميع زملائه ورؤسائه بالمدرسة بحسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع الجميع بالوسط التعليمي.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة النائب أحمد فتحي عمر عضو مجلس النواب الأسبق، وذلك بمسقط رأسه بقرية سماكين الشرق التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

وقدم محافظ الشرقية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

وأضاف محافظ الشرقية، أن الراحل الكريم اتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في خدمة محافظته وأبناء دائرته، فكان مشاركاً في أعمال الخير بقريته ورمزاً يحتذى به في العمل والعطاء، فلم يدخر جهداً طيلة حياته من أجل خدمة وطنه.

ومن جانبها اعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان.

كما قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأداء واجب العزاء والمواساة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، في وفاة والده.

قدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه أعرب وزير الصحة والسكان عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساه له وللأسرة في مصابهم الأليم.

وأدي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة للنائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب، في وفاة والدة سيادته، وذلك بمسقط رأسها بقرية شرويدة التابعة لرئاسة مركز ومدينه الزقازيق.

قدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبه أعرب النائب اللواء هاني دري اباظة، عضو مجلس النواب، عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في الراحلة الكريمة.

رافق محافظ الشرقية، في تأدية واجب العزاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيق النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، وزوجة الدكتور وديع أنطوان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية.

وقدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت النائبة هناء أنيس بالنيابة عن أسرة الراحل الكريم عن تقديرهم الشديد لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.