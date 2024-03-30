الكثير من الفتيات والسيدات تبحث عن أفضل نوع زيت اكليل الجبل والذي يوفر لها أقصى حماية من التساقط والهيشان، لاسيما في ظل انتشار العديد من الأنواع في الصيدليات وأماكن بيع مستحضرات التجميل، لذلك سوف نرشح لك من خلال هذا المقال أفضل الأنواع.

افضل نوع زيت اكليل الجبل

هناك العديد من الأنواع التي أثبتت نتائج فعالة في الحماية من التساقط والعمل على تحفيز نمو الشعر ومن بينها:

زيت إكليل الجبل أوراكاسيا

يعد من بين الزيوت العطرية النقية 100% فهو لا يحتوي على أي مواد كيميائية، يساعد بصورة كبيرة في العمل على تحسين نمو الشعر والعمل على تعزيز قوته والحماية من التساقط، يمكن استخدامه مع زيت اللافندر والريحان الحلو للحصول على أفضل نتيجة.

زيت اكليل الجبل كوكوكير

زيت كوكوكير هو من بين الزيوت الفعالة التي تتكون من مواد عضوية طبيعية 100%، يحد من فرص الإصابة بالالتهابات ويقضي على تساقط الشعر ويحفز من نموه.

زيت ميلي

يعد من بين أفضل المنتجات التي نرشحها لك بقوة نظرا لأنه ثري بالنعناع والبيوتين مما يعمل على تحفيز بصيلات الشعر والعمل على تقويتها، كما أنه يناسب جميع أنواع الشعر حتى المعالج كيميائيًا، يضمن لك تغذية البصيلات وتحفيز نشاط الدورة الدموية وبالتالي يزيد من الطول والنمو في فترة قليلة، يحمي من التقصف والهيشان وترطيب فروة الرأس الجافة.

زيت اكليل الجبل ناو

يعد من بين أفضل الخيارات التي تتكون من إكليل الجبل بالإضافة إلى زيت عشبة الليمون وجوز الهند وزيت اللوز الحلو وغيرهم من الزيوت الناقلة، مما يجعله يوفر لك الحماية التامة من التساقط والمساعدة في ملء الفراغات، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالقشرة.

تجربتي مع زيت اكليل الجبل

انتشر مؤخرًا استخدام زيت إكليل الجبل ما بين السيدات والفتيات حتى الرجال، لما ثبت عنه من فوائد ومميزات عديدة في وقف تساقط الشعر والعمل على إنباته مرة ثانية، نظرًا لأن خصائصه تشبه تأثير مادة المينوكسيديل التي تستخدم لإعادة إنبات الشعر وتكثيفه مرة ثانية، أما عن تجربتي وتجارب بعض الفتيات سوف نسردها سويًا.

تجربتي مع زيت اكليل الجبل

تجربتي كانت مع زيت اكليل الجبل كلينيك والذي يعد من بين أفضل الزيوت التي تتكون من زيت إكليل الجبل وزيت النعناع وغيره من المواد الطبيعية 100%، كما أنه معتمد كمنتج يساعد في تحسين الشعر والعمل على إنباته وتكثيفه مرة ثانية.

أخبرتنا آيان أنها استخدمت زيت ميلي لفترة من الوقت ولاحظت تحسن كبير، فقد كانت تعاني من بعض الفراغات في الشعر وبعد استخدام شهرين فقط من الزيت لاحظت إعادة نمو الشعر والعمل على إنبات هذه الفراغات مرة ثانية.

تقول سهر أنها جربت زيت إكليل الجبل من أجل وقف التساقط والعمل على زيادة طول الشعر مع الشامبو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أشهر، وخلال هذه المدة لاحظت فرق ملحوظ في طول الشعر بالإضافة إلى منحه الحيوية والنعومة مرة ثانية.

لكن تجربة صفاء كانت غير طيبة فقد سبب لها الزيت تحسس في فروة الرأس، لذلك تخبر الفتيات بضرورة إجراء اختبار تحسس قبل تجربة الزيت.

التقييم العام وترشيح المنتج

زيت إكليل الجبل يعد من بين الزيوت ذات الفاعلية الكبيرة في العمل على ترطيب الشعر والحماية من تساقطه، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات التهابات، لذلك يعد من بين أفضل الزيوت في الفئة السعرية المتوسطة والتي تحقق نتائج فعالة، لذلك نرشحه لك وبقوة لكن عليك الاختيار من الأماكن المعتمدة.