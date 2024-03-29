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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وائل جمعة يعلق على فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

وائل جمعة
وائل جمعة

علق مدافع النادي الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي وائل جمعة على فوز المارد الأحمر على نظيره سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

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جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق اللاعب كوكا، في المباراة التي شهدها ملعب بنيامين مكايا الوطني في تنزانيا.

تصريحات وائل جمعة

تحدث وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس"، حيث قال: "لأول مرة يكسب الأهلي على هذا الملعب الصعب، بالطبع، لن نقف عند الأداء في هذه المباراة".

وأضاف: "بالتأكيد، فوز مهم في ظل ظروف الأهلي الصعبة، والإصابات المهمة بجانب السفر والإرهاق".
وأكمل: "ما قدمه سيمبا لا يمكننا الجزم بإن الأهلي وضع قدمًا في الدور المقبل".
وأردف: "سيمبا غاب عنه التوفيق اليوم، فريق جيد ولديه قدرات بدنية جيدة جدًا، والأهلي كان موفقًا جدًا من خلال تصديات مصطفى شوبير والتبديلات".

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