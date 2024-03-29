فريق العمل: زيادة جرعة الرعب سبب نجاح الجزء الرابع

حقق مسلسل «المداح» الجزء الرابع «أسطورة العودة» الكثير من النجاحات، مستكملا النجاحات التى حققها على مدار الثلاثة أجزاء المتتالية من العمل الدرامى المتكامل فى إطار التشويق والرعب، حيث نال إعجاب الجمهور وحديث «السوشيال ميديا».

«الوفد» كان لها لقاءات مع أبطال المسلسل، الذين لفتوا الأنظار بأدوار مختلفة أبرزها أدوار الجان.

فى مقدمتهم الفنان فتحى عبدالوهاب، الذى عبر عن سعادته جدا بالمشاركة فى الجزء الرابع من «المداح أسطورة العودة» لافتا إلى أن الأجواء كانت جميلة للغاية، فى ظل حالة التعاون بين الجميع لا سيما بطل المسلسل، الفنان حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج، مؤكدا أنه محظوظ بالعمل معهم، لأفتا إلى أنهم قدموا ثلاثة مواسم ناجحة وهذا مثل لى عبء لكى لا أكون أقل من مستوى النجاح الكبير الذى قدموه بانضمامى للجزء الرابع.

وعن كيفية تقمصه شخصية الدكتور «سميح» فى «المداح»، قال: «جلست مع المخرج كثيرا قبل التصوير لأن لديه بالطبع التصور الكامل للعمل من الأجزاء السابقة، وهذا أفادنى جدا فى تقديمها بالصورة التى ظهرت على الشاشة».

وتابع: «مفتاح نجاح (المداح) العنصر التشويقى أو الرعب المستمد من الثقافة الشعبية وحكاوى وأساطير الشرق، وأعتقد أن ردود الفعل إيجابية حتى الآن عن العمل».

وقالت الفنانة هبة مجدى، إن «أسطورة العودة» حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور، منذ الحلقات الأولى، مؤكدة أن المسلسل كان استثنائيًا ومليئًا بالأحداث والأفكار، مؤكدة أنها اختارت أن تبعد عن المشاركة بالمشاهد المرعبة فى الجزء الرابع. وأضافت أن شخصية «رحاب» بها تطور جديد فى الجزء الرابع ومفاجئ وصادم للجمهور.

وقال الفنان محمود عامر: أقوم بدور «عم صابر» شخصية طيبة جدا وراجل بتاع ربنا وهو شخص قريب من الناس، ويدير أرض يملكها الفنان حمادة هلال. مستكملا حديثه أن الجزء الرابع من المداح يوجد فيه مفاجأت لا تخطر على بال أحد، مضيفا أن الجزء الأول أكد وقتها أنه الحصان الأسود، والجزء الثانى والثالث استمروا فى النجاح، ولكن الجزء الرابع سوف يتفوق على الثلاثة أجزاء السابقة، وهذا شىء نادر ليس لأننى مشترك فى المسلسل، ولكن المحتوى والمفاجآت والدراما المكتوبة بحرفية شديدة جدا هى التى تقول هذا.

وأوضح أن العمل مع الفنان حمادة هلال رائع وهناك تعاون دائم بين الشخصيات ولكن تعامله دائما راقيا، ولا ينادى على أحد غير بلقب يا أستاذ، مضيفا أنه إنسان متواضع جدا، كما أن العمل مع نجم بهذا الحجم من الصفات الجميلة هو جوازمرور نجاح لأى عمل، وكذلك وجود الدينامو المخرج أحمد سمير فرج، وهو مخرج درامى ومذاكر جيد لمجموعة العمل كلها من المؤلفين والمصورين والإنتاج وكل العناصر العملية الإنتاجية يوجد بينهم حالة حب ورغبة فى النجاح.

