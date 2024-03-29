تواصل محكمة جنح أكتوبر ، غدا السبت جلسة النطق بالحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال والتي تطلب فيها تعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

غدا .. جلسة النطق بالحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

وتتلخص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول إن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وأن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بالفيوم

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بطريق قرية دار السلام طاميه الزراعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطارا باستقبال مستشفى طامية المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين حدوث الحدث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلات القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الدراجة والمركبة واصطدما ببعضهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، أحمد علي، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخالد عيد، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن فتحي، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وحاتم جمال 22 سنة، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وتجمع دموي بالوجه، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.