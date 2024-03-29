دوري أبطال إفريقيا.. دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزانى

يستضيف ملعب بينجامين مكابا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومضيفه فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.





بدلاء الأهلي أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

حمزة علاء ومحمود متولي وأكرم توفيق ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت تنزانيا، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - أنطوني موديست - حسين الشحات.



وجاء تشكيل سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.

خط الهجوم: دينيس كيبو – كلاتوس تشاما.