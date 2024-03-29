وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وأشاد بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله عز وجل وتوجيه واهتمام سيادته بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسة سيادته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد السيسي ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

وزير الأوقاف: نشهد نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤م بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أوضح وزير الأوقاف، أن تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل إنشاء وتطويرا، سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير .

وزير الأوقاف: نعيش أفضل فترة تاريخية في تحقيق المواطنة

وكان استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة لتهنئته وقيادات وزارة الأوقاف بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالقس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له، مقدرًا لهم جهدهم في الحضور إلى مقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على بعض أوجه العظمة المعمارية والنقلة الحضارية الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الانتقال إلى العاصمة ليس انتقالًا مكانيًّا فحسب، ولكنه نقله نوعية عظيمة نحو المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة، وأطلعهم على جانب من سير العمل الإداري بالمبنى الجديد للأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أبدوا انبهارهم بسير العمل بهذه الطريقة الحديثة في الإدارة.

نعيش أفضل فترة تاريخية في مصر

وأكد وزير الأوقاف أننا نعيش أفضل فترة تاريخية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق معنى المواطنة وبصدق من الجميع، فالناس جميعًا على أرضية واحدة وعلى قدم المساواة أمام الوطن وقضاياه، وأننا نسعى بصدق نحو ترسيخ هذا المفهوم، مؤكدًا أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، وأننا نعمل معًا يدًا بيد لخدمة وطننا على أساس من الاحترام المتبادل، متمثلًا قول أمير الشعراء أحمد شوقي:

أَعَهِدتَنا وَالقِبطُ إِلّا أُمَّةٌ

لِلأَرضِ واحِدَةٌ تَرومُ مَراما

نُعلي تَعاليمَ المَسيحِ لِأَجلِهِم

وَيُوَقِّرونَ لِأَجلِنا الإِسلاما

الدينُ لِلدَيّانِ جَلَّ جَلالُهُ

لَو شاءَ رَبُّكَ وَحَّدَ الأَقواما

وفي كلمته هنأ القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشهر رمضان وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، واصفًا هذا الاجتماع بأنه محاورة صادقة بين نسيج مجتمعي واحد، لبناء مجتمع صلب متماسك، وليست مجرد معايدة، موجهًا تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينقل مصر نقلة حضارية ووطنية عظيمة تبهر العالم.

القس الدكتور أندريه زكي: نعيش في عصر المواطنة العملية على أرض الواقع

وأكد القس الدكتور أندريه زكي، أننا في عصر المواطنة العملية على أرض الواقع، وننعم في بلدنا مصر بالعيش المستقر المطمئن، معربًا عن شكره لوزير الأوقاف على جهوده الوطنية البارزة، موجهًا له التحية على دوره المتميز في السلام المجتمعي بمصر، فهو صاحب رؤية وموقف، مشيدًا بالدور البارز لأئمة المساجد وواعظات الأوقاف المتميزات إلى جانب أشقائهم في الطائفة الإنجيلية في نشر ثقافة الوعي والحوار الصادق البناء.

وعن مؤتمر الكنيسة الإنجيلية القادم أكد القس الدكتور أندريه زكي، أن المؤتمرات تدعم العيش المشترك، وأنه قد تم بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحديد يوم الخامس من أغسطس 2024م لانطلاق المؤتمر القادم بعنوان: "من الحوار إلى العمل المجتمعي المشترك".