حشيش   بـ4.1 مليون جنيه.. ضبط 6 عناصر إجرامية في الجيزة والدقهلية والشرقية 

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حشيش بـ 4.1 مليون جنيه.. ضبط 6 عناصر إجرامية في الجيزة والدقهلية والشرقية

في الجيزة؛ تم ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى الدقهلية؛ تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركزي شرطة "شربين وأجا" وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان).

وفى الشرقية؛ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما (43,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,120 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

دفن جثة شخص لقي مصرعه خلال عبوره الطريق الدائري بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي حتفه ، خلال عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.